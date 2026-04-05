Как добыть березовый сок без штрафов и через какие этапы он должен пройти на производстве

С наступлением тепла белорусы с бутылками, банками и канистрами выстраиваются в очереди за любимым весенним напитком - березовым соком.

Нет точной даты, когда можно или нужно его собирать. Каждый год пора приходит по-разному. Обычно это март, начало апреля. Главное, чтобы начали набухать почки. А вот если появляются первые листочки, то собирать березовый сок уже будет сложнее.

Зима была снежной, и вроде бы деревья получили достаточно влаги, а значит, сока должно быть очень много. На деле не все так просто. Интенсивность и длительность сокодвижения зависят от погоды. Оптимальной считается температура плюс 8-10 градусов, желательно без перепадов. Заморозки и низкие температуры замедляют процесс.

Наталья Синкевич, лесничий Берестовицкого лесничества:

"На каждой березе в зависимости от диаметра мы имеем право сделать один или два реза для подсачивания, то есть поставить один или два мешка. От диаметра березы и возраста очень много зависит. На молодых березах мы не сможем взять то, что нужно. Спелый лес - это спелый лес, и он даст свой сок".

Наталья Синкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bddc395a-d0bc-4886-aacc-7413fb1fc586/conversions/8af20716-ef57-4eea-b9ca-9d7c19267ebb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bddc395a-d0bc-4886-aacc-7413fb1fc586/conversions/8af20716-ef57-4eea-b9ca-9d7c19267ebb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bddc395a-d0bc-4886-aacc-7413fb1fc586/conversions/8af20716-ef57-4eea-b9ca-9d7c19267ebb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bddc395a-d0bc-4886-aacc-7413fb1fc586/conversions/8af20716-ef57-4eea-b9ca-9d7c19267ebb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Она также пояснила, почему не каждая береза годится для сбора сока: "Нельзя заготавливать сок там, где тебе хочется. Нужно правильно делать подпилы. Если эта береза не поступает в рубку в этот же год под сочки, раны обязательно надо залечить. То есть заделать отверстие, замазать специальным садовым баром.

Кажется, что рядом много берез. Но разрешено заготавливать сок только на лесосеке, которая выделена в подсочку. То есть я не могу прийти в любой участок леса и поставить мешок. Наталья Синкевич

В Берестовицком лесничестве в этом сезоне планируют собрать 15 т сока. На специально отведенном участке разместили 180 мешков. Разумеется, под камерами видеонаблюдения.

Тонна сладкого напитка расходится буквально за пару часов. Цены смешные, литр сока дешевле обычной воды. Кто-то скажет: "Зачем платить, когда можно самому добыть полезную продукцию. Вышел в лес и набрал баночку". На первый взгляд безобидный промысел может обернуться проблемами.

"Граждане могут приобрести березовый сок уже в заготовленном виде либо обратиться в лесхозы за разрешением и самостоятельно его заготовить. Лесхозы определяют место, где можно это сделать. Самовольно же пойти в лес и заготовить сок нельзя, за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин", - начальник управления КГК Гродненской области Александр Добрук.

Александр Добрук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1479af08-31b6-4d21-91df-16cd58dd2dff/conversions/12f133a1-a792-42e7-a1da-35c795ae3a8f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1479af08-31b6-4d21-91df-16cd58dd2dff/conversions/12f133a1-a792-42e7-a1da-35c795ae3a8f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1479af08-31b6-4d21-91df-16cd58dd2dff/conversions/12f133a1-a792-42e7-a1da-35c795ae3a8f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1479af08-31b6-4d21-91df-16cd58dd2dff/conversions/12f133a1-a792-42e7-a1da-35c795ae3a8f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Белорусам запретили собирать березовый сок" - такая информация появилась в нескольких новостных пабликах. Могла бы стать сенсацией, но оказалась фейком. Белорусы по-прежнему могут заниматься самозаготовкой, но без ущерба окружающей среде. Населенные пункты, парки, сады, зоны историко-культурных ценностей, территории массового отдыха - в таких местах Минприроды запрещает сбор березового сока. В лесу, как и везде, должен быть порядок. Это наше природное богатство, которое строго охраняется государством.

Уникальный дар наших лесов - березовый сок - можно приобрести в лесничествах или на специализированных торговых площадках. Если же вы хотите приобщиться к природе, подышать свежим воздухом и насладиться процессом сбора сами, то про самые сочные участки лучше спросить в лесхозах. Там и дельными советами поделятся, например, как проверить, насколько вкусный березовый сок: чем больше муравьев на коре дерева, тем слаще сок.

Любой гражданин Республики Беларусь может обратиться в близлежащее лесничество. Работники лесной охраны отведут участок, где разрешено производить заготовку сока, покажут, расскажут, проинструктируют. Виктор Амбражейчик, директор Дрогичинского лесхоза

Виктор Амбражейчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df9f997c-985a-48f4-b281-257864c546fe/conversions/8a2fa819-5a0e-41dc-88de-894da3287f75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df9f997c-985a-48f4-b281-257864c546fe/conversions/8a2fa819-5a0e-41dc-88de-894da3287f75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df9f997c-985a-48f4-b281-257864c546fe/conversions/8a2fa819-5a0e-41dc-88de-894da3287f75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df9f997c-985a-48f4-b281-257864c546fe/conversions/8a2fa819-5a0e-41dc-88de-894da3287f75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Заготовка сока - это и небольшая подработка для сотрудников лесхоза. Им нужно подготовить деревья, сделать отверстия, завязать мешки и следить за наполняемостью, а в конце сезона замазать стволы глиной. Но и это еще не все. Мало просто собрать сок и отправить на продажу, обязательно нужно проверить качество.

"Перед отправкой нашей продукции на заводы мы сдаем партию сока для анализа на соответствие требованиям безопасности Европейского экономического союза. Затем получаем декларацию соответствия", - обозначил инженер-энергетик Дрогичинского лесхоза.

В лесхозе подсчитали, в среднем местные жители покупают не более 10 т свежего напитка, это Дрогичин и близлежащие деревушки. Остальное везут на предприятия. У специалистов есть всего 12 ч с момента заготовки сока в лесу до переработки и закатки.

Сначала сок проходит через систему многоступенчатых фильтров. Несмотря на то, что в лесу его собирают аккуратно, в жидкость могут попасть частички коры, пыльца, насекомые. Сепараторы все удаляют, делая напиток кристально прозрачным.

Татьяна Полекова, главный технолог предприятия по производству сока:

"Сразу березовый сок поступает на предприятие, проходит входной лабораторный контроль. Далее, если все хорошо, мы принимаем сок. Он поступает на производство, проходит порядка 10 этапов по технологическому процессу, смешивается с ингредиентами в соответствии с рецептурной закладкой. Далее сок фильтруется, нагревается, стерилизуется и разливается в упаковку типа bag-in-box объемом 3-5 л, либо в стеклянную упаковку объемом 250-750 мл".

Татьяна Полекова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e62e24f4-526c-4cdb-9b55-cc0d7576be96/conversions/fd9e4aba-a4ac-4898-9456-78f841f00da1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e62e24f4-526c-4cdb-9b55-cc0d7576be96/conversions/fd9e4aba-a4ac-4898-9456-78f841f00da1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e62e24f4-526c-4cdb-9b55-cc0d7576be96/conversions/fd9e4aba-a4ac-4898-9456-78f841f00da1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e62e24f4-526c-4cdb-9b55-cc0d7576be96/conversions/fd9e4aba-a4ac-4898-9456-78f841f00da1-xl-___webp_1920.webp 1920w

У чистого березового сока очень тонкий, едва уловимый вкус, поэтому нужно сделать его ярче. В напиток добавляют сахар и лимонную кислоту - это природные консерванты, которые позволяют хранить сок без потери свойств. Для любителей чего-нибудь эдакого добавляют натуральные настои мяты, шиповника или экстракты ягод и фруктов.

Чтобы сок не окислялся и сохранял прозрачность, из него удаляют лишний воздух. Это называется деаэрация. Затем жидкость подогревают, но ни в коем случае не переваривают, чтобы сохранить витамины и микроэлементы, которыми так славится весенняя береза.

Именно благодаря термической обработке под давлением сок может храниться до двух лет без использования жесткой химии. Для самого чистого напитка и самая экологичная упаковка - стеклянная тара по-прежнему в тренде. Бутылки и банки обязательно проходят паровую обработку.

Березовый сок - часть национальной культуры Беларуси. Круглый год его предлагают в кафе и ресторанах, хорошо раскупают напиток и в магазинах. Это здоровая альтернатива консервированным сокам.