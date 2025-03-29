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Как готовят оператора FPV-дрона в армии и сколько должен быть минимальный налет
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в программе "Война и мир" рассказал, что в Вооруженных Силах Беларуси в каждом механизированном батальоне созданы определенные подразделения по противодействию и применению беспилотных летательных аппаратов.
По его словам, на вооружении находятся различные типы квадрокоптеров, разведывательных, ударных беспилотных летательных аппаратов. Во время проверки Вооруженных Сил смотрят, насколько обучен личный состав, как действует с БПЛА.
Артур Ахременко, командир авиационного отряда БАК 6-й отдельной механизированной бригады:
"Подготовку начали вести с июля 2024 года. Цель подготовки - это обучение операторов FPV-дронов на комплексном тренажере технике управления и фактический допуск к выполнению полетов на реальных FPV-дронах. Также ведем подготовку операторов мультироторного типа дронов, DJI, также самолетного типа беспилотного летательного аппарата".
Командир показал, как проходит обучение оператора FPV-дрона на комплексном тренажере, отработка элементов техники управления и атаки на земные цели. "Тренажер позволяет оператору полностью отработать все элементы управления дроном, поскольку пульт совместим с реальным, либо подключаем к компьютеру пульт и летаем на тренажере без расходования ресурсов реальных дронов, либо подключаем к реальному дрону, - рассказал он. - После получения оператором допуска на полеты на реальном FPV-дроне отрабатываем в ходе полевых занятий полеты на технику управления, имитацию атаки наземных целей. Минимальный налет оператора FPV-дрона на тренажере должен составлять не менее 30 часов для того, чтобы получить допуск к управлению на реальном дроне".
"Без дронов различных типов абсолютно никуда, - уверен Артур Ахременко. - Поэтому мы тоже следуем за новыми веяниями в военном деле. Есть маленькие дроны - это ударные, есть такие же, только разведывательные. А есть еще БПЛА самолетного типа, 3,5-метровое летающее крыло, которое ведет разведку до 50 метров. Авиационный отряд БАК предназначен для полетов на этих летающих крыльях, для ведения воздушной разведки".
"Особое внимание в ходе выполнения задач будет противодействию беспилотным летательным аппаратам, также инженерному оборудованию районов средоточения, широкое применение в рамках ведения разведки имеющихся на вооружении беспилотных летательных аппаратов, также применение ударных беспилотных летательных аппаратов, поступивших на вооружение соединений", - отметил командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Руслан Гловацкий.