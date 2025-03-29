3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Война и мир | Как Беларусь отвечает на вызовы милитаризации соседей?
29.03.2025
Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности своих Вооружённых сил по распоряжению Президента и под руководством государственного секретаря Совета безопасности. В условиях нарастающей милитаризации соседних стран, таких как Польша и государства Прибалтики, белорусская армия оттачивает свои навыки — от противодействия беспилотникам до обеспечения защиты государственной границы. Как новые технологии, включая FPV-дроны и разведывательные беспилотные летательные аппараты, помогают сохранить мир и суверенитет? О целях проверки, готовности войск и ответе на внешние угрозы — в новом выпуске "Война и мир".
Выпуски
20 видео
Война и мир | Как Беларусь отвечает на вызовы милитаризации соседей?29.03.2025
Война и мир | Самый жестокий и кровавый теракт в истории России22.03.2025
Война и мир | Противоречия на пути к миру | Трамп и его амбиции | Ключ к соглашениям15.03.2025
Война и мир | Доказательства военных преступлений ВСУ. Откровения военнопленных08.03.2025
Война и мир | Преступления ВСУ в Курской области | Деградация международного права01.03.2025
Война и мир | В Москве презентовали новое издание "Донбасс-Новороссия. Белорусский взгляд"22.02.2025
Война и мир | Преступления киевского режима | Закончится ли украинский конфликт?15.02.2025
Военно-патриотический турнир "Вызов": новые состязания и непредвиденные ситуации08.02.2025
Военные преступления киевского режима: факты и последствия01.02.2025
Война и мир | Война за ментальный суверенитет: как не утонуть в политических играх?25.01.2025
Война и мир | Ветеранская организация "Честь"! Какие сегодня стоят задачи и как туда можно попасть18.01.2025
Война и мир | Евромайдан, утрата государственности и механизмы информационной войны11.01.2025
Война и мир | Как вера в Бога помогает справляться с ужасами войны?04.01.2025
Война и мир | Философия войны: от информационного фронта - к реальному28.12.2024
Война и мир | Жизнь под огнем миномета. Как Беларусь помогает детям Донбасса21.12.2024
Война и мир | Врачи Донбасса рассказали, как изменилась их жизнь в 2014 году15.12.2024
Война и мир | Талай и его команда: гуманитарная миссия белорусского народа в Донбассе07.12.2024
Война и мир | Грабили, убивали, насиловали: как айдаровцы издевались над пленными под Старобельском30.11.2024
Война и мир | Из обычных рабочих - сделали воинов! Как воюет 95-й стрелковый полк "Оплот" в Донбассе23.11.2024
Война и мир | Их оккупировали, но они не сдались... Героический подвиг "Молодой гвардии"16.11.2024
Война и мир | Как Беларусь отвечает на вызовы милитаризации соседей?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0512c324-8112-41e4-9b9d-18a04909b6cc/conversions/41d2fc01-71dc-4c9a-a950-d328aae00e92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0512c324-8112-41e4-9b9d-18a04909b6cc/conversions/41d2fc01-71dc-4c9a-a950-d328aae00e92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0512c324-8112-41e4-9b9d-18a04909b6cc/conversions/41d2fc01-71dc-4c9a-a950-d328aae00e92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0512c324-8112-41e4-9b9d-18a04909b6cc/conversions/41d2fc01-71dc-4c9a-a950-d328aae00e92-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byБеларусь проводит внезапную проверку боеготовности своих Вооружённых сил по распоряжению Президента и под руководством государственного секретаря Совета безопасности. В условиях нарастающей милитаризации соседних стран, таких как Польша и государства Прибалтики, белорусская армия оттачивает свои навыки — от противодействия беспилотникам до обеспечения защиты государственной границы. Как новые технологии, включая FPV-дроны и разведывательные беспилотные летательные аппараты, помогают сохранить мир и суверенитет? О целях проверки, готовности войск и ответе на внешние угрозы — в новом выпуске "Война и мир".