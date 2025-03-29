Смотреть онлайнПрограмма ТВ
НовостиПанорамаКраінаЧП.byНовости. Центральный регионНовости регионаЗона ХНавіны надвор'яЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мирНовости. Минск

Война и мир | Как Беларусь отвечает на вызовы милитаризации соседей?

29.03.2025

Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности своих Вооружённых сил по распоряжению Президента и под руководством государственного секретаря Совета безопасности. В условиях нарастающей милитаризации соседних стран, таких как Польша и государства Прибалтики, белорусская армия оттачивает свои навыки — от противодействия беспилотникам до обеспечения защиты государственной границы. Как новые технологии, включая FPV-дроны и разведывательные беспилотные летательные аппараты, помогают сохранить мир и суверенитет? О целях проверки, готовности войск и ответе на внешние угрозы — в новом выпуске "Война и мир".

Выпуски

20 видео

Война и мир | Как Беларусь отвечает на вызовы милитаризации соседей?

Похожие программы