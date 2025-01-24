Как и благодаря кому реставрировали белорусскую святыню - Спасо-Преображенский храм

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Спасо-Преображенский храм, переживший военные лихолетия и немало повидавший на своем веку, по сей день крепко стоит на полоцкой земле. Сегодня его внешний вид отличается от первозданного.

По первоначальной задумке площадь уникальной обители должна быть в два раза больше. Основной храм с севера и юга, так задумывала преподобная Евфросиния Полоцкая, возводился с пристройками, галереями.

Специальный репортаж | Спасо-Преображенская церковь в Полоцке Спасо-Преображенский храм, переживший военные лихолетья и немало повидавший на своем веку, по сей день крепко стоит на полоцкой земле. Сегодня его внешний вид отличается от первозданного. По первоначальной задумке площадь уникальной обители в два раза больше. Основной храм возводился с пристройками: галереями. С южной стороны во время археологических работ специалисты обнаружили и уникальную конструкцию – подземный храм. 24.01.2025 10:53

С южной стороны во время археологических работ специалисты обнаружили и уникальную конструкцию - подземный храм. Как доказательство, что для своего рода Евфросиния строила храм-усыпальницу.

Алексей Коц, магистр исторических наук, археолог:

"У нас есть интересная версия о том, для какого очень почитаемого человека мог строиться такой уникальный подземный храм. Это мог быть ее отец - Георгий Всеславич, князь Витебский. Во время раскопок были обнаружены фрагменты иконки Святого Георгия. В боковой части постройки была аркасоль, то есть помещение для совершения погребений, которое, очевидно, предназначалось для размещения мощей".

Уникальные архитектурные формы ярко отличают памятник 12 века от других храмов. При небольших размерах удивляешься его непривычной высоте. Здесь же глазу открываются два ряда наружных кокошников вокруг уцелевшего барабана.

На территории древнерусских государств целых храмов, сохранивших свой купол, не так много. Всего 27. В Беларуси и вовсе Спасо-Преображенский единственный - самое древнее уцелевшее сооружение с настоящим сокровищем внутри.

Снаружи здание Спасо-Преображенского храма сохранилось в обличии 19 века, а вот внутреннее убранство от пола до потолка - фресковые росписи - 12 столетия.

"Здесь практически полностью сохранилась вся программа росписи. Сохранились все сюжеты и элементы росписи храма, которые задумала преподобная Евфросиния", - заметил руководитель разработки научно-проектной документации реставрации Спасо-Преображенского храма Спасо-Евфросиниевского монастыря Сергей Лалазаров.

Сергей Лалазаров:

"Здесь очень много сложных тем росписи. Они не везде классические. Классические сюжеты, естественно, все присутствуют. Но здесь очень много тем, посвященных монашеству, учительствованию и просвещению, много тем, связанных с патронами как самой преподобной, так и ее ближайших родственников".

"Фрески - это раскрытая книга, оставленная преподобной Евфросинией для всех поколений. В каждой фреске какая-то история, какая-то глубокая мысль. Самый большой объем фресок - это учение святых отцов о спасении или же сюжеты из каких-то праздников", - рассказала настоятельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря игуменья Евдокия.

Общая площадь редких росписей - практически 1 тыс. кубометров. Это около 90 % всей площади стен церкви. Объем работ внушительный, процесс кропотливый, спешка ни к чему. Масляную живопись команда московских реставраторов вместе с белорусскими коллегами сняли за несколько лет при помощи уникальной технологии.

По словам руководителя разработки научно-проектной документации реставрации роспись снималась не мелкими фрагментами, а большими целыми композициями.

Сергей Лалазаров:

"Эта технология очень вредная, очень сложная технически. Они работали в своих противогазах, с растворителями, скальпелями срезали масляную живопись, сворачивали ее на наклеенную марлю рулонами и потом переносили эту масляную роспись на твердую основу. И теперь она экспонируется в Полоцкой художественной галерее".

С самого начала было понятно, что реставрационные работы на полоцкой земле исключительного характера. Если это проверка свыше силы духа, терпения и выдержки белорусов, братских народов, ее прошли достойно, сумев сохранить главное духовное наследие православного мира.

"Где-то с 2015 года составляли программу инженерной реставрации. Нужно было создать те условия, которые обеспечивали сохранность и здания, и фресок, которые здесь сохранились, - отметил Сергей Лалазаров. - Это в первую очередь нужно было удалять цемент со стен, усиливать стены. То есть мы подводили кладку под стены, инъекционные работы, связи в стены заводили, каркасы металлические при необходимости".

В Беларуси бережно относятся к храмам, многие из которых входят в сокровищницу историко-культурного наследия страны. Спасо-Преображенский храм - яркий пример. Реставрационные работы растянулись на долгие 30 лет. Масштабные же работы вошли в активную фазу с 2017 года благодаря постоянному патронату и финансированию на самом высоком уровне.

Усилиями международной команды с принципиальной государственной поддержкой сегодня полоцкая святыня вновь встречает в своих стенах паломников и верующих со всего мира. С новой силой в обновленном храме звучит молитвенное слово.

Свобода вероисповедания в нашей стране гарантирована законодательно. На основе принципа равенства религий, уважения и религиозной терпимости в республике строится межконфессиональный диалог. Планомерно при поддержке государства знаковые духовные объекты обретают вторую жизнь: Костел Святого Роха, Соборная мечеть, Большая Любавичская синагога, Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь.