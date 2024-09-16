Как изменилась работа таможни после закрытия пунктов пропуска на границе с ЕС

Сегодня на белорусской границе функционирует только 5 автодорожных пунктов пропуска из 26: по два на польском и литовском направлениях и один - на латвийском.

"Мы в связи с этим меняем свои технологии и подходы. Самое главное - максимальная поддержка наших предприятий, помогаем менять логистику на Восток. Логистика стала более сложная, многоступенчатая. Мы перестраиваем свои технологии, чтобы мы могли оформлять грузы из любого таможенного пункта, где есть свободный таможенник. Эти технологии мы применяем постоянно. Причем, если есть необходимость оформления в ночное время, у нас есть круглосуточные пункты, которые оформляют любой груз. Таможня стала более мобильной и более доступной для нашего бизнеса", - подчеркнул председатель ГТК.