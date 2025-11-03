Как изменились правила содержания домашних животных в Беларуси

В законе "Об ответственном обращении с домашними животными" установили общую норму с января 2025 года, которая изменяет правила содержания кошек и собак. Ключевое нововведение: лимит в два питомца будет распространяться на всю жилую площадь, а не на каждого проживающего, также важным остается обязанность хозяина ухаживать за животным.

Надежда Севрук, замначальника управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Там есть основные положения о регистрации животных, их содержании в домашних условиях и о выгуле. Также устанавливаются типовые положения о пунктах временного содержания (приютах, гостиницах и питомниках)".

В Минском центре "Фауна города" сейчас на временном проживании находятся 110 собак и 118 котов. Все они попали сюда по разным причинам: кто-то через систему отлова, кто-то просто потому, что прежние владельцы устали или больше не смогли заботиться, а кто-то после жестокого обращения. И если раньше за негуманное обращение могли привлечь по факту, то сейчас достаточно и угрозы опасности.

"Все животные, которые к нам поступают, проходят ветеринарный осмотр, мы их сразу прививаем и ставим в клетки, вольеры. У нас нет срока содержания животных. Еще мы сотрудничаем с организациями, которые отлавливают животных, но им их негде содержать. Они привозит их сюда", - рассказала специалист по связям с общественностью ГП "Фауна города" Тамара Цариковская.

Помимо преданных волонтеров и работников, в гости к четвероногим приходят и просто неравнодушные люди. Они играют, гладят, дарят внимание, а главное - становятся проводниками к новому дому.

Несмотря на непростые истории, статистика радует: каждый месяц около 200 животных находят новый дом.