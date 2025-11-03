3.68 BYN
Как изменились правила содержания домашних животных в Беларуси
В законе "Об ответственном обращении с домашними животными" установили общую норму с января 2025 года, которая изменяет правила содержания кошек и собак. Ключевое нововведение: лимит в два питомца будет распространяться на всю жилую площадь, а не на каждого проживающего, также важным остается обязанность хозяина ухаживать за животным.
Надежда Севрук, замначальника управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
"Там есть основные положения о регистрации животных, их содержании в домашних условиях и о выгуле. Также устанавливаются типовые положения о пунктах временного содержания (приютах, гостиницах и питомниках)".
В Минском центре "Фауна города" сейчас на временном проживании находятся 110 собак и 118 котов. Все они попали сюда по разным причинам: кто-то через систему отлова, кто-то просто потому, что прежние владельцы устали или больше не смогли заботиться, а кто-то после жестокого обращения. И если раньше за негуманное обращение могли привлечь по факту, то сейчас достаточно и угрозы опасности.
"Все животные, которые к нам поступают, проходят ветеринарный осмотр, мы их сразу прививаем и ставим в клетки, вольеры. У нас нет срока содержания животных. Еще мы сотрудничаем с организациями, которые отлавливают животных, но им их негде содержать. Они привозит их сюда", - рассказала специалист по связям с общественностью ГП "Фауна города" Тамара Цариковская.
Помимо преданных волонтеров и работников, в гости к четвероногим приходят и просто неравнодушные люди. Они играют, гладят, дарят внимание, а главное - становятся проводниками к новому дому.
Несмотря на непростые истории, статистика радует: каждый месяц около 200 животных находят новый дом.
Ответственность - это не только корм и вода. Это преданность, забота, защита и уважение. И прежде чем взять домашнее животное подумайте, готовы ли вы стать ему другом на всю жизнь.