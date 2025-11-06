Коротченко: Сегодня белорусское руководство демонстрирует силу и уверенность

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6029f92f-3263-45d0-a236-2a9bf01e0634/conversions/de5f652f-fa3a-4260-a1c5-14d3b7b32811-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6029f92f-3263-45d0-a236-2a9bf01e0634/conversions/de5f652f-fa3a-4260-a1c5-14d3b7b32811-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6029f92f-3263-45d0-a236-2a9bf01e0634/conversions/de5f652f-fa3a-4260-a1c5-14d3b7b32811-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6029f92f-3263-45d0-a236-2a9bf01e0634/conversions/de5f652f-fa3a-4260-a1c5-14d3b7b32811-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Противостояние Востока и Запада стало достаточно долгим историческим процессом. Можем ли на сегодняшний день как-то этому противодействовать, а также какие для этого есть инструменты, рассказал в "Актуальном интервью" редактор журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорь Коротченко.

Он отметил, что, прежде всего, Беларусь и Россия должны защищать свой суверенитет, экономическую систему и финансово-кредитную сферу.

"Два государства образовали Союзное государство, в котором совместное военное планирование, сближается и законодательство. Но самое главное то, что совместно с экономической точки зрения действуем в правильном направлении. Все понимают, что в настоящем мире экономика первична", - считает редактор журнала "Национальная оборона". Учитывая, что Беларусь экспортоориентированное государство с точки зрения структуры промышленности, для нашей страны важны партнеры на Глобальном Юге, а также такие форматы, как ШОС и БРИКС.