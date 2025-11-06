3.68 BYN
Коротченко: Сегодня белорусское руководство демонстрирует силу и уверенность
Противостояние Востока и Запада стало достаточно долгим историческим процессом. Можем ли на сегодняшний день как-то этому противодействовать, а также какие для этого есть инструменты, рассказал в "Актуальном интервью" редактор журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорь Коротченко.
Он отметил, что, прежде всего, Беларусь и Россия должны защищать свой суверенитет, экономическую систему и финансово-кредитную сферу.
"Два государства образовали Союзное государство, в котором совместное военное планирование, сближается и законодательство. Но самое главное то, что совместно с экономической точки зрения действуем в правильном направлении. Все понимают, что в настоящем мире экономика первична", - считает редактор журнала "Национальная оборона". Учитывая, что Беларусь экспортоориентированное государство с точки зрения структуры промышленности, для нашей страны важны партнеры на Глобальном Юге, а также такие форматы, как ШОС и БРИКС.
По словам эксперта, четкая политика, которую реализует Президент Беларуси Александр Лукашенко, - образец того, как надо подходить к проблемам современного мира. То есть не должно быть никакой идеологии с точки зрения ее влияния на какие-либо межгосударственные отношения. Должен быть прагматизм с одновременно жесткой защитой национальных интересов, подавлением деструктивных попыток Запада раскачать ситуацию изнутри. "Сила, уверенность - все это демонстрирует сегодня белорусское руководство, поэтому Россия имеет надежного партнера. Любая страна Глобального Юга, развивая отношения с Беларусью, может быть уверена, что все обязательства, которые Минск возьмет на себя, будут выполнены от и до, потому что никто не сможет оказать давление на этот процесс", - заявил Игорь Коротченко.