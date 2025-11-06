1 300 кв. м и две чаши для плавания: современный бассейн открыт в Славгороде

Инициатива Президента Беларуси делать важные и нужные людям подарки к 7 Ноября прижилась и укрепилась. И теперь каждый год в преддверии праздника во всех регионах страны открываются школы и транспортные артерии, детские сады и предприятия, спортивные и медицинские объекты.

Так, 6 ноября жители Славгорода стали участниками долгожданного события - открытия бассейна с двумя чашами для плавания: взрослых и детей. Его общая площадь - 1 300 квадратных метров.

Душевые, мужская и женская раздевалки, камеры хранения - бассейн оборудовали всем необходимым. Также в нем есть зал сухого плавания, где можно проводить занятия фитнесом.