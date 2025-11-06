Беларусь презентует свой потенциал на 8-й Китайской международной выставке импорта EXPO

8-я Международная выставка импортных товаров продолжается в Шанхае. 6 ноября официально был открыт национальный павильон Беларуси. Стенд ежегодно обновляется, на этот раз лейтмотивом и главной темой выступает лен, его по праву можно назвать белорусским золотом. На площадке в дни проведения выставки будет представлен экономический, инвестиционный, культурный потенциал страны.

Национальный павильон Беларуси на выставке в Китае не первый год является местом притяжения гостей. Меняется концепция, но суть остается прежней - максимально доступно и интересно рассказать о стране.

А многолетнее белорусско-китайское партнерство с приставкой "стратегическое" делает официальный Минск особо ожидаемым участником EXPO в Шанхае.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Это очень хороший пример, когда нас действительно серьезно воспринимают не только по линии сердечной дружбы между лидерами, но нас воспринимают как страну. Страновый блок, который представлен у нас, - это тоже символ того, что страна не просто хочет продавать (что вполне логично, учитывая специфику этой выставки), страна также хочет себя показать и показать хорошо. Беларусь - это не только то, что можно скушать и выпить или намазать на хлеб, это страна, которая привлекает своим туристическим потенциалом и специальными льготными условиями для ведения бизнеса для китайских предприятий. То есть это страна, с которой можно и нужно сотрудничать".

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f160191-832b-4fee-a064-c4cfe1008ebc/conversions/fa3300f3-9b26-499f-a701-914d51369c88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f160191-832b-4fee-a064-c4cfe1008ebc/conversions/fa3300f3-9b26-499f-a701-914d51369c88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f160191-832b-4fee-a064-c4cfe1008ebc/conversions/fa3300f3-9b26-499f-a701-914d51369c88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f160191-832b-4fee-a064-c4cfe1008ebc/conversions/fa3300f3-9b26-499f-a701-914d51369c88-xl-___webp_1920.webp 1920w

И этот посыл китайский бизнес видит. В доказательство - переговорный марафон белорусской официальной делегации и представителей компаний Беларуси на полях EXPO. Взять, к примеру, павильон с продовольственной сельхозпродукцией. В кулуарах уже говорят о практической отдаче проведенных встреч.

На успех страны на китайском рынке намекает и количество желающих продегустировать белорусские сыры, мясо, мороженое и не только.

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Китайский рынок для нас исключительно важен с точки зрения масштабов, но надо учитывать специфику этого рынка. Это работа вдолгую, необходимость адаптации продукта, а также необходимость проходить процедуру подтверждения в системе таможенного единого окна Китая. У нас уже 190 позиций, мы этот доступ получили буквально два дня назад. Также мы открыли выход на рынок Китая нашего детского питани. Сейчас работаем по муке, хлопьям и отрубям. Я надеюсь, что в ближайшее время мы этот доступ получим. Поэтому выход на рынок - это кропотливый ежедневный труд".

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb7154f-7afe-43f0-92af-7d284f6b30e5/conversions/d193bf21-2679-4ad9-a04f-e9673a120380-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb7154f-7afe-43f0-92af-7d284f6b30e5/conversions/d193bf21-2679-4ad9-a04f-e9673a120380-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb7154f-7afe-43f0-92af-7d284f6b30e5/conversions/d193bf21-2679-4ad9-a04f-e9673a120380-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0eb7154f-7afe-43f0-92af-7d284f6b30e5/conversions/d193bf21-2679-4ad9-a04f-e9673a120380-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свой потенциал представляют также промышленники, организации и учреждения научно-технического направления, системы образования Беларуси. Разработки привезли и белорусские ученые, которые занимаются инновацией самых разных областей - от фармацевтики до технологии обработки сырья.

Алексей Янцевич, директор Института биоорганической химии НАН Беларуси:

"Разумеется, мы привезли далеко не все разработки. Здесь представлено несколько организаций Академии наук, коммерческих организаций и государственных научных учреждений. Мы активно работаем с китайскими учеными. У нас есть несколько проектов, которые касаются химии, фармацевтики и в том числе материаловедения".

Алексей Янцевич, директор Института биоорганической химии НАН Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157444ad-c00a-4e9f-957c-b445ab8f1dd3/conversions/298ccf99-44dc-40db-9fea-0b09f251be4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157444ad-c00a-4e9f-957c-b445ab8f1dd3/conversions/298ccf99-44dc-40db-9fea-0b09f251be4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157444ad-c00a-4e9f-957c-b445ab8f1dd3/conversions/298ccf99-44dc-40db-9fea-0b09f251be4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157444ad-c00a-4e9f-957c-b445ab8f1dd3/conversions/298ccf99-44dc-40db-9fea-0b09f251be4e-xl-___webp_1920.webp 1920w