Страны Евросоюза активно работают над созданием "военного шенгена" для быстрого перемещения большого количества войск и военной техники. Как сообщают СМИ, соответствующий документ будет представлен 19 ноября.

Утверждается, что все делается ради обороны и из-за угрозы, исходящей якобы от Союзного государства. Но цель очевидна: подготовиться к большой войне, превратив ЕС в единый милитаристский лагерь с молниеносной логистикой.

Подливают масла в огонь и в НАТО: генсек альянса призвал все страны-члены быть готовыми к противостоянию, поскольку Россия, по его словам, всегда будет подрывать мировой порядок.

Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО:

"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны и долговременны. Неспровоцированная война России против Украины является наиболее очевидным примером. Но опасность, исходящая от Москвы, не исчезнет даже после окончания этой войны. В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И она не одинока в своих попытках подорвать основы международного порядка. Как известно, Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, усиливая оборонно-промышленное взаимодействие до беспрецедентного уровня".

