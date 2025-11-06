3.68 BYN
Евросоюз разрабатывают "военный шенген" для оперативной передислокации войск и техники
Страны Евросоюза активно работают над созданием "военного шенгена" для быстрого перемещения большого количества войск и военной техники. Как сообщают СМИ, соответствующий документ будет представлен 19 ноября.
Утверждается, что все делается ради обороны и из-за угрозы, исходящей якобы от Союзного государства. Но цель очевидна: подготовиться к большой войне, превратив ЕС в единый милитаристский лагерь с молниеносной логистикой.
Подливают масла в огонь и в НАТО: генсек альянса призвал все страны-члены быть готовыми к противостоянию, поскольку Россия, по его словам, всегда будет подрывать мировой порядок.
Марк Рютте, Генеральный секретарь НАТО:
"Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны и долговременны. Неспровоцированная война России против Украины является наиболее очевидным примером. Но опасность, исходящая от Москвы, не исчезнет даже после окончания этой войны. В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И она не одинока в своих попытках подорвать основы международного порядка. Как известно, Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, усиливая оборонно-промышленное взаимодействие до беспрецедентного уровня".
При этом генсек военного блока добавил, что раньше Россия производила гораздо большее количество боеприпасов, чем вся НАТО, но теперь ситуация изменилась. По словам Рютте, альянс сейчас активно открывает десятки новых производственных линий и расширяет уже существующие.