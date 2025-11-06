Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Мониторинг и контроль: Наталья Кочанова посетила Верхнедвинский и Россонский районы

В белорусском парламенте сформирована рабочая группа под руководством двух спикеров по содействию социально-экономическому развитию Витебской области. Главная задача рабочей группы - мониторинг текущих изменений региона.

6 ноября группа под руководством Натальи Кочановой посетила Верхнедвинский и Россонский районы. Целью визита стало изучение передового опыта ключевых агропромышленных предприятий региона, оценка производственного потенциала и диалог с работниками сельскохозяйственной отрасли.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Нам необходимо ежеквартально информировать главу государства о том, как выполняется протокол поручений, да и в целом те задачи, которые стоят сегодня перед руководящими органами нашей страны. Вы знаете, для того, чтобы правильно оценить ту ситуацию, которая складывается в области, конечно, мы используем статистические данные, можно услышать доклады должностных лиц, но когда ты увидишь все своими глазами, ты понимаешь о тех происходящих процессах и вопросах, которые нужно решать".

В Витебской области после недавнего совещания с участием Президента Беларуси усилили работу по наведению порядка на предприятиях АПК и в целом в регионе. Так, каждому району Витебщины было поручено присвоить соответствующую специализацию. По поручению главы государства к 7 Ноября на Витебщине должны навести минимальный порядок, а к Новому году - генеральный.

Общество

Наталья КочановаВитебский район