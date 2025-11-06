Мониторинг и контроль: Наталья Кочанова посетила Верхнедвинский и Россонский районы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Нам необходимо ежеквартально информировать главу государства о том, как выполняется протокол поручений, да и в целом те задачи, которые стоят сегодня перед руководящими органами нашей страны. Вы знаете, для того, чтобы правильно оценить ту ситуацию, которая складывается в области, конечно, мы используем статистические данные, можно услышать доклады должностных лиц, но когда ты увидишь все своими глазами, ты понимаешь о тех происходящих процессах и вопросах, которые нужно решать".