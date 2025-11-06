Парламент Канады готовится принять закон о конфискации замороженных российских активов. Свои наработки официальная Оттава настоятельно рекомендует использовать в качестве модельных Евросоюзу.



В настоящий момент в Канаде наложен арест на 26 млн долларов и самолет Ан-124. Именно эти авуары власти и собираются обратить в доход государства. Канадский закон должен блокировать все судебные претензии, которые вызывают серьезные опасения у стран, желающих провести аналогичную конфискацию.



Между тем, в случае Евросоюза речь идет о гораздо больших суммах. Только Бельгия заморозила 200 млрд евро, еще 100 - другие страны ЕС.



Москва предупредила, что в случае конфискации примет ответные меры. Европейской собственности в России - тоже на сотни миллиардов. В общем, канадский опыт в Старом Свете вряд ли будет востребован. Там боятся не столько исков, сколько ответных конфискаций.