Соки, сладости из фруктов и меда будут выпускать в цехах нового предприятия в Шарковщине

Нужные для людей объекты открываются в преддверии 7 Ноября по всей Беларуси. Эту традицию давно полюбили граждане страны. На севере республики, в Шарковщине, реализовали инициативу "Один район - один проект". Здесь появилось современное плодоовощное перерабатывающее предприятие. Продукция (пока это соки) будет поступать на внутренний рынок, а также экспортироваться в Россию.

Новое перерабатывающее предприятие в Шарковщине многопрофильное, но основной вид продукции, который будут выпускать в его цехах, - соки прямого отжима. Реализация проекта позволила организовать в городском поселке 20 новых рабочих мест.

И это только на старте работы. В перспективе возможность трудоустройства получат полсотни человек. Пока на линию поступили яблоки, но уже в следующем сезоне планируют переработку ягод и березового сока. Также ассортимент разнообразят полезными сладостями из фруктов и меда.

"Будем перерабатывать порядка 1 тыс. тонн яблок в сезон. У нас грандиозные планы. Есть много зданий, которые принадлежат нашей компании. Мы будем потихоньку их реконструировать и запускать линию за линией и трудоустраивать местное население", - рассказал директор плодоовощного перерабатывающего предприятия Игорь Садовский.

Соки разливают в коробки, планируется, что на прилавки поступит и продукция в стеклянной таре. Есть свой сад, который будут расширять.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Главное - это развитие района. А развитие района дает производство. Благодаря реализации программы "Один район - один проект" меняется экономический ландшафт нашей страны. Сохранить страну может только сильная власть, действующая в интересах народа и опирающаяся на крепко стоящую на ногах экономику".

Инициатива "Один район - один проект" призвана раскрыть потенциал таких городских поселков, как Шарковщина. Для бизнеса это возможность реализовать идеи, для районов - развитие.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: "Когда появляются такие точки роста в небольших населенных пунктах, то рядом с ними появляются дополняющие производства. Мы понимаем, что это даст плоды буквально через года два-три, но это уже очень прочный фундамент".

Еще одним подарком для райцентра стало открытие обновленной пожарной аварийно- спасательной части. При реконструкции акцент сделали на постановке в боевой расчет высотной техники. Прежние гаражи не соответствовали размерам современных автолестниц.

Сергей Саланович, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Личный состав будет находиться здесь постоянно - 24/7. Государство заботится о безопасности наших граждан. Открытие этой части - еще один показатель этого".