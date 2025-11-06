3.68 BYN
Новый ФОК открыли в деревне Лесковка Минского района
Поддерживать активный образ жизни с комфортом теперь смогут и жители деревни Лесковка Минского района. Здесь к 7 Ноября открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерным залом и различными фитнес-зонами, в том числе и для детей.
Ежедневно заниматься спортом в новом ФОКе смогут более 200 посетителей.
Важный импульс для развития спортивной инфраструктуры центрального региона. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в деревне Лесковка оснащен современной и инновационной базой - бассейном, сауной и спортзалом. Ежедневно он сможет принимать более 200 посетителей.
Елена Ермак, директор физкультурно-оздоровительного комплекса "Импульс Драйв": "Посещение бассейна начинается с 7:30 и последний сеанс в 20:30. Также у нас есть зал единоборств, полностью укомплектованный с рингом. На третьем этаже зал для настольного тенниса".
Физкультурно-оздоровительный комплекс станет площадкой для детских соревнований и турниров. Оборудованы залы для волейбола, мини-футбола, настольного тенниса, а также помещения для спортивного плавания.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Любой желающий сможет найти себе здесь занятие по душе. Это часть нашей социальной политики, и только за последние два года на территории Боровлянского сельсовета открыли новую среднюю школу, детский садик, поликлинику, центр социального обслуживания. Все это способствует и создает условия для раскрытия человеческого потенциала".
Карта Минской области активно пополняется спортивными объектами. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся также в Несвиже, Заславле и Крупках.