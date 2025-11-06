"Диспозиция": ракетный комплекс "Орешник" и стиль построения обороны Беларуси

"Нас не раз будут испытывать на прочность", - фраза, которую часто говорит Президент Беларуси. И мы это видим - военные вызовы и риски близ наших границ велики. При этом Минск для оборонного противовеса наполняет чашу сдерживания агрессии новыми инструментами. Беларусь готова и к немедленным шагам по разрядке обстановки в случае позитивных сигналов от Запада.

"Орешник" - ответная мера на эскалацию

Ракетный комплекс "Орешник", а точнее его разработчики, точно не предполагали, сколь известное оружие создали. Причем слава его уже гремит вокруг Беларуси. Западные издания сообщают об этом изделии, конечно, в негативном свете. А ведь если отбросить эмоции, испарить политический контекст вокруг боевой системы, в сухом остатке окажется ясная причина сказать Минску огромное спасибо за "Орешник". Ибо "Орешник" теперь - еще одна жирная прослойка на пути к применению такого средства сдерживания, как ядерное оружие. То есть мы показываем, что как можем, стремимся предотвратить наихудший, атомный сценарий, вводим еще один предохранитель, еще одно доапокалиптическое изделие обороны.



Да, "Орешник" может быть и в ядерном исполнении, но об этом пока речи не идет, мы пока что на угрозы лишь отвечаем. Кстати, не лишним будет напомнить, что и военный атом появился в стране после заявления генсека НАТО, тогда еще Столтенберга, в ноябре 2021 года о планах по перемещению ядерного оружия в Польшу. С "Орешником" похожая, ответная история.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (28.10.25г.):

"Размещение этого оружия в Беларуси - ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Но не хотят. Мы никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность, более того, всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!"

Здесь стоит отметить, что инициатор обострения полемики, да и вообще ситуации в Европе, - Запад. Причин немало, и порой они связаны с какой-то необъяснимой мелочностью, даже с отчаянным стремлением отдельных людей незаслуженно остаться в большой игре.



К примеру, Франция. Париж, как уже сообщили многие источники, готовит к отправке в Украину 2 тыс. военных. В самой республике СМИ все чаще говорят о том, что подобный шаг - попытка Макрона остаться у власти. Если Россия нанесет серьезный урон французским солдатам, в стране могут ввести военное положение или еще что-нибудь, что станет основанием для отмены выборов, на которых сторонникам Макрона ничего не светит. А цена подобной примерки мундира полководца - кровавая подтанцовка собственного народа и втягивание в конфликт всего блока НАТО.



А ведь противостояние с Североатлантическим альянсом очень ненадолго будет локализовано на территории Украины, выплеснется тогда война с огромной долей вероятности и на нас, да и на всю планету.

Игорь Король, начальник отделения Белорусского института стратегических исследований

Игорь Король, начальник отделения Белорусского института стратегических исследований:

"Наращивание военного потенциала на наших границах, к сожалению, не ведет к какому-то улучшению обстановки. Вынуждены отвечать на это, вынуждены отвечать новыми мерами защиты. Фактически сегодня на территории Беларуси создана наша ракетная триада, которая гарантирует на сегодняшний день нам мир. Вы посмотрите, небольшое государство Северная Корея, которое, скажем так, не уважают большие западные страны и всегда обвиняют их во всем, но никто не решается напасть, потому что страна обладает мощным ракетно-ядерным потенциалом. То же самое сделали и мы благодаря Президенту".