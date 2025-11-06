Со второй учебной четверти школьникам Минска предложат новое двухнедельное меню

Блинчики с разными начинками, пельмени, сырники с шоколадным соусом, картофельное пюре и сосиски - все это в обновленном двухнедельном рационе, который предложат школьникам Минска. Уже с 10 ноября ребята смогут оценить новинки, а пока в столовых завершают последние приготовления.

Ребята из школьного лагеря 29-й минской школы обедают дружно и с удовольствием. В меню - борщ, пюре, рыбный митбол, салат и компот.

Пока дети на каникулах, в столовых кипит работа. Повара и технологии составляют новые блюда и делают вкуснее привычные.

"В каникулярный период мы внедрили как блинчики, так и сырники с разными топингами - шоколадным соусом, вареньем со сметаной, - поделилась изменениями завпроизводством начальной школы № 29 г. Минска Маргарита Лескова. - Я думаю, что деткам это будет очень близко, ведь это домашняя еда. Надеемся на положительный результат. Также в рационе появятся аппетитная курочка, запеченные свинина и картофель. Это те блюда, которые мы чаще всего едим дома".

завпроизводством начальной школы № 29 г. Минска Маргарита Лескова

Меню в школьных столовых претерпело изменения. Уже с новой учебной четверти ребятам предложат обновленный рацион с учетом вкусовых предпочтений юных белорусов. Так, в школьных столовых планируют решить одну из главных проблем в организации питания - отходов.

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска:

"Сегодня мы изменили подход к питанию 5-х и 11-х классов. Мы предлагаем те блюда, которые они не могли раньше попробовать в школе, - блинчики и сырники, а также запеченные бутерброды. Не все дети любят пить компоты, поэтому мы предложим им сок в упаковке. Если даже ребенок не может выпить стакан сока в этот момент, он может забрать с собой упаковку сока и выпить его чуть позже. Мы максимально уменьшили количество салатов, потому что дети не очень их любят, при этом предложив детям альтернативу - просто свежие овощи порционно".

Людмила Крупская, директор комбината школьного питания г. Минска

Работа по организации питания - процесс непрерывный. Несмотря на выстроенную систему, сейчас ее докручивают. Это касается, к примеру, подходов в раздаче питания.

"Дежурства сохраняются, но в каких-то учреждениях образования увеличили количество дежурных, для того чтобы раздать питание за 2-3 минуты до того, как дети заходят в учреждение. Где-то ребятам предложили прямо с раздачи взять свой горячий обед - напитки и салаты уже расставлены на столах, а ребенок подходит и с раздачи уже получает свой горячий обед", - разъяснила Людмила Крупская.

раздача обедов в школе

Второй завтрак, обед, полдник и даже ужин - в зависимости от времени пребывания в школе дети получают одно-, двух- или трехразовое питание. Оно строится на основании двухнедельных рационов и разрабатывается посезонно и обязательно с учетом рационального распределения питательных веществ.

"Калорийность пищи мы, конечно же, соблюдаем, но если ребенок в школе кушает один раз, то при соблюдении калорийности рациона одноразового питания мы все-таки не можем соблюсти положенное соотношение жиров, белков и углеводов. Поэтому родителям очень важно дома предоставить ребенку полноценный рацион", - подчеркнула заместитель начальника технологического отдела комбината школьного питания города Минска Лариса Ромашкевич.

заместитель начальника технологического отдела комбината школьного питания города Минска Лариса Ромашкевич

Удивить современного ребенка чем-либо сложно, и питание не исключение. Но в школах Беларуси настроены серьезны.

"В телеграм-канале нашей школы создан чат-бот, посредством которого родители могут связаться с администрацией школы, задать интересующие вопросы, в том числе и те, что касаются питания. Ежегодно приглашаем родителей в нашу столовую, чтобы они посмотрели, понаблюдали, увидели процесс приема пищи детьми, а также продегустировали все школьные блюда и сделали свой вывод - вкусно или невкусно. Последняя дегустация у нас была перед каникулами, родители дали оценку "вкусно", - отметила заместитель директора по воспитательной работе начальной школы № 29 г. Минска Наталья Юркевич.

заместитель директора по воспитательной работе начальной школы № 29 г. Минска Наталья Юркевич