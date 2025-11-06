Централизованную информационную систему здравоохранения начали испытывать в Беларуси

В Беларуси начали испытывать Централизованную информационную систему здравоохранения. Пока в опытном формате. В течение ноября в ней поучаствуют 60 объектов по всей стране - от поликлиник и больниц до всей вертикали госсистемы Минздрава.



В общую структуру будет стекаться вся информация о пациенте: обращения, результаты процедур, анализы. Это значительно сократит время на сбор анамнеза, позволит поставить более точный диагноз и назначить правильное лечение. Это снизит бумажный документооборот.

Елена Засим, врач-кардиолог, завотделением РНПЦ детской хирургии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cb2b88-4f4d-4a39-b47a-8eb9a5db5dd5/conversions/8f06f971-ac54-4ff6-bc94-541e1ffa7731-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cb2b88-4f4d-4a39-b47a-8eb9a5db5dd5/conversions/8f06f971-ac54-4ff6-bc94-541e1ffa7731-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cb2b88-4f4d-4a39-b47a-8eb9a5db5dd5/conversions/8f06f971-ac54-4ff6-bc94-541e1ffa7731-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67cb2b88-4f4d-4a39-b47a-8eb9a5db5dd5/conversions/8f06f971-ac54-4ff6-bc94-541e1ffa7731-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Засим, врач-кардиолог, завотделением РНПЦ детской хирургии:

"В режиме, может быть, не всегда реального времени, но динамические обследования, которые не всегда возможно отобразить на бумаге, это только на дисках или каких-то других электронных носителях, и плюс то, что это отслеживание динамики между централизованными учреждениями и учреждениями на местах".

Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee04ccf-e86c-4a3c-9009-9a7faae38f9e/conversions/2cd5a0a6-b6f6-4bdc-9e9f-d5ef705bdbdd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee04ccf-e86c-4a3c-9009-9a7faae38f9e/conversions/2cd5a0a6-b6f6-4bdc-9e9f-d5ef705bdbdd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee04ccf-e86c-4a3c-9009-9a7faae38f9e/conversions/2cd5a0a6-b6f6-4bdc-9e9f-d5ef705bdbdd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee04ccf-e86c-4a3c-9009-9a7faae38f9e/conversions/2cd5a0a6-b6f6-4bdc-9e9f-d5ef705bdbdd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси:

"Те 60 организаций здравоохранения, которые уже начали и будут подключаться к участию в опытной системе, находятся в достаточно напряженном режиме работы вместе с РНПЦ медицинских технологий, и самое главное - с разработчиками нашей платформы. Сейчас у нас идет обмен информацией и работа медицинских работников с системой по модулю 1-2. Данный модуль включает паспортную часть, организацию здравоохранения, где оказывается медицинская помощь, различные данные анамнеза".