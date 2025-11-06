3.68 BYN
Централизованную информационную систему здравоохранения начали испытывать в Беларуси
В Беларуси начали испытывать Централизованную информационную систему здравоохранения. Пока в опытном формате. В течение ноября в ней поучаствуют 60 объектов по всей стране - от поликлиник и больниц до всей вертикали госсистемы Минздрава.
В общую структуру будет стекаться вся информация о пациенте: обращения, результаты процедур, анализы. Это значительно сократит время на сбор анамнеза, позволит поставить более точный диагноз и назначить правильное лечение. Это снизит бумажный документооборот.
Елена Засим, врач-кардиолог, завотделением РНПЦ детской хирургии:
"В режиме, может быть, не всегда реального времени, но динамические обследования, которые не всегда возможно отобразить на бумаге, это только на дисках или каких-то других электронных носителях, и плюс то, что это отслеживание динамики между централизованными учреждениями и учреждениями на местах".
Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси:
"Те 60 организаций здравоохранения, которые уже начали и будут подключаться к участию в опытной системе, находятся в достаточно напряженном режиме работы вместе с РНПЦ медицинских технологий, и самое главное - с разработчиками нашей платформы. Сейчас у нас идет обмен информацией и работа медицинских работников с системой по модулю 1-2. Данный модуль включает паспортную часть, организацию здравоохранения, где оказывается медицинская помощь, различные данные анамнеза".
Информационная система создается по распоряжению главы государства. Цель - доступность, качество и безопасность оказания медпомощи.