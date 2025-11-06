3.68 BYN
Гибель людей и руины: на Филиппинах объявлен режим национальной катастрофы
Автор:Редакция news.by
На Филиппинах объявлен режим национальной катастрофы. 6 ноября утром страну покинул тайфун "Калмаэги", который превратил многие населенные пункты в руины.
Известно о гибели 140 человек, еще 127 числятся пропавшими без вести. Пострадали от буйства стихии 2 млн островитян, эвакуироваться пришлось полумиллиону филиппинцев.
Больше всего от нашествия тайфуна пострадал остров Себу. Там скорость ветра достигала 180 км/ч, и всего за сутки выпал полуторамесячный объем осадков. По прогнозам, в ближайшие часы туда пожалует тропический шторм "Уван".