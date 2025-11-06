Интересная развязка: юниорская сборная Беларуси по хоккею - победитель турнира в формате 3х3

Юниорская сборная Беларуси - победитель турнира по хоккею в формате 3х3, который прошел в рамках Кубка Президентского спортивного клуба.



На минской "Чижовка-Арене" в финальном матче наша команда противостояла сборной России-U16. Триумфатор определился в серии буллитов, где решающий бросок Романа Ламана принес победу Беларуси - 2:1.

Андрей Ращинский, главный тренер юниорской (U-18) сборной Беларуси по хоккею: "Интересная развязка получилась - в полуфинальном и финальном матче все решали буллиты. Этот турнир проводится для того, чтобы ребята проявили себя. Но все же уровень ответственности немного сковывает, поэтому в большей степени хоккеисты могли проявлять скорость, чем какие-то фантастические комбинации".

Третье место заняла юниорская команда из Казахстана, которая со счетом 5:0 одолела женскую российскую дружину.