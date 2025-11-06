3.68 BYN
"Идиот" Достоевского перешел из театрального в киноформат: решение сербского режиссера Иваны Жигон
Под занавес "Лістапада" ценителей киноискусства еще есть чем удивить. Ждем развязку главной интриги - кому достанутся "кленовые листы в металле". Об этом известно только судьям. Впрочем, как рассказал председатель жюри основного конкурса игрового кино Карен Шахназаров, лучший фильм выбран единогласно. Эту же ленту покажут на бис в кинотеатре "Москва".
6 ноября на экране минского кинотеатра "Победа" прошла премьера вне конкурса - самая что ни на есть театральная постановка. "Идиот" Достоевского перешел из театра Горького в киноформат. Это решение сербского режиссера Иваны Жигон. К слову, зафиксировали душевные муки героя из XIX века не без помощи Белтелерадиокомпании.
Дуэт драмы и комедии показали объективы шести камер. "Идиот" идет вне конкурса, хотя престижных наград у него достаточно. Премьера 2023 года отмечена спецнаградой Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.
Ивана Жигон, актриса, режиссер, председатель жюри конкурса "Кино молодых" кинофестиваля "Лістапад" (Сербия): "Главный ресурс, как нас учит Достоевский, - это человек и его сочувствие. Человек - это не только земное тело, это и небесное тело. Это утверждает и наш спектакль, это утверждает и Достоевский".
Наталья Маринова, директор телеканала "Беларусь 3": "У всех причастных к данному проекту значительная роль: и у Национального академического драматического театра имени Горького, и у Иваны Жигон, и у Белтелерадиокомании, которая осуществила съемку этого спектакля на современном техническом оборудовании для того, чтобы зрители увидели качественную постановку именно в телевизионном эфире".
7 ноября в кинотеатре "Победа" состоится предфинальный внеконкурсный показ фильма Николая Бурляева "Все впереди". Внимание киноманов также будет приковано к кинотеатру "Москва", где ждем кульминацию XXXI Минского международного кинофестиваля "Лістапад" - церемонию закрытия.