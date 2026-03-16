Как Конституция обеспечивает суверенитет и социальную справедливость в Беларуси

События новейшей истории по всему миру доказали, что только страны, обладающие прочной политической системой, способны противостоять любым внешним вызовам, а прочную правовую опору государственности формирует Основной Закон.

Для Беларуси Конституция является не просто сводом правил, а договором между властью и народом, который каждый раз отвечал всем вызовам времени, но всегда сохранял главное - суверенитет и социальную справедливость.

15 марта - день, когда говорят о том, что должен знать каждый.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"В Конституции, еще раз подчеркну, закреплена политическая воля большинства. Закон нас защищает, мы его соблюдаем. Простая объективная формула правового государства, каким и является Беларусь. Так мы понимаем белорусскую модель демократического развития".

Конституция определяет государственное устройство, права, обязанности, свободы для граждан. Это также воплощение определенных традиций народа.

Но путь к такой формуле был долгим. Перестройка и распад СССР требовали нового правового фундамента. Верховный совет 12-го созыва (тот самый, депутатом которого был избран Александр Лукашенко) 20 июля 1990 года утвердил состав Конституционной комиссии. Но работа шла тяжело, и только после сложной политической борьбы родился компромисс. 15 марта 1994 года депутаты тайно проголосовали - за 236, против 6.

В 1994 году с появлением Конституции Беларусь стала де-факто и де-юре суверенной страной. В 1990-е, когда простые люди пытались как-то прокормиться и просто выжить, Верховный совет выяснял политические амбиции и создавал препятствия для работы избранного Президента.

"Была и борьба внутри парламента, в частности, какими полномочиями наделять Президента, парламент, с какого возраста Президент может избираться, как идет распределение полномочий между центром и регионами. И документ был компромиссный, по-своему совершенный, поэтому и понадобились последующие изменения 1996, 2022 годов", - рассказал генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

В 1996 году народ Беларуси выбрал сильную власть, при этом оставив за собой право голоса. Каким курсом будет развиваться страна, предлагает Президент, а вот решать будут все вместе.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Если бы промедлили на неделю-две, могли быть тяжелые последствия. Глава государства это прекрасно понимал, потому что пришел с народом, через первое Всебелорусское народное собрание. Это, кстати, тоже его найденная форма общения с народом, совета с ним. В 1996-м на ВНС рассмотрели четыре основных вопроса и вынесли их на референдум. Люди своими 71 % голосов мощно поддержали главу государства".

С первого референдума прошло практически 20 лет. В мире изменились политические условия, и уже в 2016-м назрела необходимость усилить нормы Основного Закона. 2020 год наглядно показал, что Беларусь, выбравшую идти своим путем и следовать национальным, а не внешним интересам, не оставят в покое. Нужен стабилизатор в обществе. Так, Конституционный статус появился у ВНС и сильная опора в самой Конституции. Обновления стали гарантом не только суверенитета и целостности, но и всего обещанного людям в социально ориентированном государстве. Старт работы по модернизации Конституции был дан 15 марта 2021 года. В этот день утвердили состав Конституционной комиссии, в которую вошли 36 человек.

Конституционное реформирование было предложено Президентом заранее. Об этом он впервые программно упомянул в 2016 году. Были подготовлены предложения, и в 2019-м к этому вернулись, но решили всю работу осуществить после 2020 года. "Конечно, серьезно вмешались события 2020-го и попытка государственного переворота. Не нужно говорить, что это не повлияло. Была проведена огромная разъяснительная работа. Это была самая крупная политико-просветительская кампания в истории Беларуси. Проведены тысячи встреч. Наблюдалась большая активность и по 45-й статье, касающаяся здравоохранения, и по правам молодежи, и по преамбуле, и по многим другим вопросам", - добавил Вадим Гигин.

В Конституционную комиссию поступило более 15 тыс. предложений. Проект нового Основного Закона печатали в газетах, обсуждали в коллективах. Тем временем споры профессионального сообщества над несколькими предложениями граждан велись до полугода.

За все время работы Конституционной комиссии от граждан поступало значительное количество предложений. Часть из них была весьма оригинальной. Например, граждане предлагали каждые 15-20 лет переносить столицу из города в город. Много предложений поступало и по поводу статуса нового Конституционного органа - Всебелорусского народного собрания. "В проекте изменений и дополнений в Конституцию, который был вынесен на всенародное обсуждение, перераспределение полномочий к компетенции ВНС было отнесено избрание председателей и судей высших судебных инстанций. Неравнодушные граждане обратили внимание, что неясен вопрос, кто избирает или назначает заместителей председателя соответствующих судов. Прямо в статье Конституции появилось уточнение, что председателей, заместителей председателей и судей Конституционного, Верховного Cудов избирает Всебелорусское народное собрание", - отметил заместитель начальника управления Секретариата Всебелорусского народного собрания Артем Пухов.

Появились и принципиальные акценты - историческая память, традиционные ценности. А главное, Конституционный статус получило Всебелорусское народное собрание. Уже в 2024 году делегаты ВНС утвердили Военную доктрину и Концепцию нацбезопасности, а в декабре 2025-го избрали Председателя, заместителя и судей Верховного и Конституционного Судов.

"У нас была возможность почувствовать общественный запрос на изменение фундаментальных конституционно-правовых норм и положений. Всего было обновлено 85 статей Конституции, появилось 11 новых статей, касающихся правового статуса, компетенций, полномочий Всебелорусского народного собрания как конституционного органа. Две кондиционно-правовые нормы утратили свою силу. Эта глобальная работа привела к формированию новой архитектуры политической системы. Такого уникального алгоритма в политической системе другого государства на сегодняшний день нет. Появление новой нормы о молодежи как особом субъекте в социальной группе, которая должна участвовать в обеспечении преемственности поколений. Затронута и судебная система, а именно появление такого института, как Конституционная жалоба граждан, которая напрямую направлена на защиту основных гарантированных Конституцией прав и свобод человека", - рассказал председатель Конституционного Суда Сергей Сивец.

Советские женщины получили электоральные права намного раньше, чем во многих других странах. И так как белорусы являются наследниками советского права, то и женщина защищена у нас со всех сторон буквы закона.

Татьяна Масловская одна из тех, кто стоял у истоков обновленной Конституции. Женщина, ставшаяся автором Основного Закона. Кстати, в белорусской юридической школе женские имена - бренд. Порядка 40 % исследователей в стране - женщины.

В состав Конституционной комиссии вошли 36 представителей, среди них было 12 женщин - представители общественных объединений, парламентарии, представители науки, образования, спорта, органов местного самоуправления. Одним из заместителей председателя Конституционной комиссии была Наталья Кочанова. Женщины уделяли более пристальное внимание отдельным нормам. Например, тем, что касались социальной сферы, статуса женщин, вопросов семьи, детства и материнства. Но это не значит, что мужчины не уделяли внимания этим вопросам вовсе. Новая Конституция Республики Беларусь - совместный труд.

Акция "Мы - граждане Беларуси" проходит по всей стране с 2004 года. География церемонии традиционно широкая. Проводится свыше 150 мероприятий в каждом регионе страны. Паспорт в преддверии Дня Конституции вручают не просто так - первый документ, полученный из рук первых лиц, становится знаком доверия и напоминанием об ответственности.

Для взрослого человека паспорт - привычный атрибут жизни, без которого не оформить ни одного важного документа. Для юноши или девушки, которые только вступают в самостоятельную жизнь, этот момент становится настоящим рубежом. Получить паспорт гражданина Республики Беларусь значит не просто сменить детское удостоверение на взрослое. Это значит вписать свое имя в историю страны.

То, что кажется сухой теорией, для них - основа практики, как и для Виктории Воробей. В 2020-м в рамках акции "Мы - граждане Беларуси" ей вручал паспорт лично Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня, кстати, девушка стоит на страже закона - работает в Экономическом суде.

В Белорусском Доме печати издают Конституцию с момента обретения страной независимости. Все варианты с дополнениями и изменениями придали свою материальную форму именно здесь. Чтобы напечатать Конституцию, требуется провести более 100 операций на современном оборудовании. Кстати, о читателе тоже позаботились. Существует специальное требование к белизне бумаги - она не должна превышать 92 %.

Ирина Кошур, начальник производственного отдела Белорусского Дома печати:

"Эксклюзивные варианты Конституции издаются только в одном варианте. Например, это Конституция № 1, находящаяся в кабинете главы государства. Государственный Герб вышит нитками, крышка Конституции изготовлена из телячьей кожи, слово "Конституция" - тиснение фольгой под золото".

На участках для голосования для впервые голосующих предусмотрен небольшой подарок - карманная версия Конституции.

За время своего существования Конституция существенно выросла по объему, особенно в 2022 году, когда подверглись корректировке преамбула и 85 статей. А еще появилась новая глава. Теперь в Основном Законе почти 11 тыс. слов.

Понятие демократия закреплено уже в первой статье Конституции. В то время как, например, в американской, при всей ее исторической значимости, ни разу не говорилось о демократических ценностях. И самое главное, что закреплено в Основном Законе страны, Беларусь - суверенное государство, которое внутреннюю и внешнюю политику определяет самостоятельно. Так было и так будет всегда.