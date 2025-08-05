Как обезопасить себя в непогоду, рассказали в МЧС

МЧС предупреждает об опасностях грозы и сильного ветра при нахождении на открытой местности. При этом ОСВОД призывает к бдительности в жаркие дни, когда людей на водоемах становится больше.

12 метеорологических чрезвычайных ситуаций зафиксировано на территории Беларуси в 2025 году. Больше всего от непогоды пострадали Витебская, Гомельская и Могилевская области, но все последствия оперативно ликвидировались.

МЧС оперативно убрало завалы деревьев, обломков домов, а также линий электропередач. Помогали в этом Республиканский отряд спецназначения "Зубр", сборные отряды МЧС и курсанты Университета гражданской защиты.

Екатерина Михалева, ведущий специалист исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:

"Если вы понимаете, что идет туча и будет сильный дождь, то следует собрать свои вещи и покинуть пляж. Такие у нас были, когда наши работники ОСВОДа доставляли людей с одного берега на другой".