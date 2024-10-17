Неизученная страница деятельности партизанских формирований Беларуси рассказывает не о боях и диверсиях, а поднимает тему партизанских врачей. Медицинские инструменты хирурга Виктора Лекомцева.

Зажим, который применяли во время операции будущего героя Советского Союза Кирилла Орловского. В Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной его передал сам Лекомцев. Второй предмет - бритва - находится в Военно-медицинском музее Санкт-Петербурга.