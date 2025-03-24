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Как погода меняет Беларусь и будет ли расти картофель в такой жаре
В январе-феврале 2025 года жители Беларуси не только наблюдали стаи ранних птиц, но даже собирали грибы. Это доказывает, что зима в этом году побила все температурные рекорды.
Белорусы делились роликами в соцсетях, где показывали январские розы, примулы, гиацинты и анютины глазки, маргаритки. Удивительно и красиво на первый взгляд, но такой цветочный бум зимой порядком настораживал ученых.
Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
"У нас природа очень хитро устроена. И у нее есть, как я их называю, несколько замочков, которые замыкают растения на зиму, а потом постепенно отмыкают. В первую очередь, конечно, это температура. Работает еще и второй замочек - длина святого дня".
Верба, которая обычно выпускает пушистые локоны к Пасхе, цвела уже в январе. А в лесах на Браславщине ученых удивили кустарники дафны, или волчьего лыка. Зима просто выманивала дачников на грядки. В интернете многим удалось похвастаться зимними морковкой, капустой, петрушкой и даже картофелем. В это же время пробудились и майские жуки.
В Беларуси заметили еще одно чудо природы - невероятно красивую и редкую утку-мандаринку. Обычно они обитают в Восточной Азии и в некоторых странах Западной Европы. Потепление приманило пернатых и в нашу страну.
Но не только утки-мандаринки стали зимней диковинкой. Орнитолог Руслан Шайкин, посвятивший всю жизнь наблюдению за птицами, был крайне удивлен появлению некоторых пернатых в период, нетипичный для их миграции.
Руслан Шайкин:
"В этом году интересно было наблюдать за оставшимися на зимовку цаплями. В последние годы они все чаще остаются. То же можно сказать про зяблика. Это перелетная птица, но периодически она у нас зимует. Жаворонки, чибисы, белые трясогузки и другие ранние прилетающие птицы уже вернулись с юга и благополучно себя чувствуют".
Погодные изменения больше всего влияют на сельское хозяйство. Но тут главное вовремя перестроиться. У нас уже прекрасно растет кукуруза, которая раньше была царицей южных полей. Собираем урожай арбузов, абрикосов и персиков. Вероятно, дальше ход за бананами, как минимум. А еще лучше собирать урожай дважды в год. И к этому готовятся селекционеры.
"Если продолжит теплеть дальше, то к концу века нашими традиционными культурами станут не лен и картофель, а кукуруза и соя, - обозначил младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков. - Льну и картофелю станет слишком жарко летом, либо их придется сажать в более ранние сроки, чтобы успевать снимать урожай до того, как наступит жаркое лето, либо придется трудиться нашим растениеводам, чтобы получить более жаростойкие и засухостойкие сорта наших традиционных культур".
Такие необычно теплые зимы - показатель изменения климата, а он, как говорят ученые, приносит не только прикольные интернет-ролики, но и реальные катаклизмы: ураганы, песчаные бури, проливные дожди. Чего ожидать из этого списка после теплой зимы - пока загадка. По этому случаю можно вспомнить и лето 2024. Тысяча поваленных деревьев, сорванных крыш - такого мощного шторма белорусы не знали.
Иван Буяков:
"Это конвективное явление. Конвекция - это поднятие большого объема воздушных масс вверх. Обычно может сопровождаться образованием мощных кучево-дождевых облаков. Вследствие чего начинаются грозы, которые могут приводить к комплексу остальных неблагоприятных и опасных погодных явлений".
Факт
В 2024 году в Беларуси прошло 32 природных катаклизма. Наиболее частыми были опасные метеорологические явления (23 случая), такие как сильный ветер, град и ливни, а также агрометеорологические (7 случаев), включая заморозки, засухи и переувлажнение почвы. Зафиксировано также два опасных гидрологических явления.
Также прошлый год запомнился экстремальными погодными условиями. К примеру, максимальная скорость ветра достигла 29 м/с в середине июля в Гомеле и в Костюковичах. Кстати, самая низкая температура - около минус 29 градусов - была отмечена 8 января в Езерище, а максимальная - почти плюс 38 градусов - 13 июля в Житковичах.
Белорусы справились с такими испытаниями в прошлом году. Но стоит ли ожидать новых подобных природных бедствий? На этот вопрос пока нет однозначного ответа. Будем надеяться, что аномально теплая зима не изменит планов белорусских аграриев на высокие урожаи, а ураганы обойдут Беларусь стороной.