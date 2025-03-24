Как погода меняет Беларусь и будет ли расти картофель в такой жаре

В январе-феврале 2025 года жители Беларуси не только наблюдали стаи ранних птиц, но даже собирали грибы. Это доказывает, что зима в этом году побила все температурные рекорды.

Белорусы делились роликами в соцсетях, где показывали январские розы, примулы, гиацинты и анютины глазки, маргаритки. Удивительно и красиво на первый взгляд, но такой цветочный бум зимой порядком настораживал ученых.

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

"У нас природа очень хитро устроена. И у нее есть, как я их называю, несколько замочков, которые замыкают растения на зиму, а потом постепенно отмыкают. В первую очередь, конечно, это температура. Работает еще и второй замочек - длина святого дня".

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Верба, которая обычно выпускает пушистые локоны к Пасхе, цвела уже в январе. А в лесах на Браславщине ученых удивили кустарники дафны, или волчьего лыка. Зима просто выманивала дачников на грядки. В интернете многим удалось похвастаться зимними морковкой, капустой, петрушкой и даже картофелем. В это же время пробудились и майские жуки.

В Беларуси заметили еще одно чудо природы - невероятно красивую и редкую утку-мандаринку. Обычно они обитают в Восточной Азии и в некоторых странах Западной Европы. Потепление приманило пернатых и в нашу страну.

Но не только утки-мандаринки стали зимней диковинкой. Орнитолог Руслан Шайкин, посвятивший всю жизнь наблюдению за птицами, был крайне удивлен появлению некоторых пернатых в период, нетипичный для их миграции.

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Руслан Шайкин:

"В этом году интересно было наблюдать за оставшимися на зимовку цаплями. В последние годы они все чаще остаются. То же можно сказать про зяблика. Это перелетная птица, но периодически она у нас зимует. Жаворонки, чибисы, белые трясогузки и другие ранние прилетающие птицы уже вернулись с юга и благополучно себя чувствуют".

Погодные изменения больше всего влияют на сельское хозяйство. Но тут главное вовремя перестроиться. У нас уже прекрасно растет кукуруза, которая раньше была царицей южных полей. Собираем урожай арбузов, абрикосов и персиков. Вероятно, дальше ход за бананами, как минимум. А еще лучше собирать урожай дважды в год. И к этому готовятся селекционеры.

"Если продолжит теплеть дальше, то к концу века нашими традиционными культурами станут не лен и картофель, а кукуруза и соя, - обозначил младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков. - Льну и картофелю станет слишком жарко летом, либо их придется сажать в более ранние сроки, чтобы успевать снимать урожай до того, как наступит жаркое лето, либо придется трудиться нашим растениеводам, чтобы получить более жаростойкие и засухостойкие сорта наших традиционных культур".

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Такие необычно теплые зимы - показатель изменения климата, а он, как говорят ученые, приносит не только прикольные интернет-ролики, но и реальные катаклизмы: ураганы, песчаные бури, проливные дожди. Чего ожидать из этого списка после теплой зимы - пока загадка. По этому случаю можно вспомнить и лето 2024. Тысяча поваленных деревьев, сорванных крыш - такого мощного шторма белорусы не знали.

Иван Буяков:

"Это конвективное явление. Конвекция - это поднятие большого объема воздушных масс вверх. Обычно может сопровождаться образованием мощных кучево-дождевых облаков. Вследствие чего начинаются грозы, которые могут приводить к комплексу остальных неблагоприятных и опасных погодных явлений".

Факт В 2024 году в Беларуси прошло 32 природных катаклизма. Наиболее частыми были опасные метеорологические явления (23 случая), такие как сильный ветер, град и ливни, а также агрометеорологические (7 случаев), включая заморозки, засухи и переувлажнение почвы. Зафиксировано также два опасных гидрологических явления.

Также прошлый год запомнился экстремальными погодными условиями. К примеру, максимальная скорость ветра достигла 29 м/с в середине июля в Гомеле и в Костюковичах. Кстати, самая низкая температура - около минус 29 градусов - была отмечена 8 января в Езерище, а максимальная - почти плюс 38 градусов - 13 июля в Житковичах.