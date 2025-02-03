Как политики и бизнесмены Индонезии видят перспективы сотрудничества с Беларусью

Президент Беларуси неоднократно говорил о том, как важно сохранить продовольственную безопасность, накормить своих людей. Для Индонезии, в которой на 14 тыс. островов живет 280 млн человекв, эта задача - настоящий вызов.

Продовольственная безопасность - важнейший вопрос для Индонезии, считает Фадли Зон, доктор наук, председатель комитета Совета народных представителей Республики Индонезии по межпарламентскому сотрудничеству.

"Мы нуждаемся в одном из самых важных компонентов в производстве удобрений - калии. Он очень важен для нас, и мы импортируем его из многих стран, включая Беларусь. И мы можем повысить наш импорт калия из Беларуси. Также у нас нет и фосфоритов", - сказал политик.

Фадли Зон:

"Индонезия и ее 280 млн жителей нуждаются в продовольственной безопасности. И для того, чтобы достичь этой цели, нам нужно повысить производительность. А производительность очень связана с удобрениями и другими ресурсами сельского хозяйства. Так что сельское хозяйство - это одна из сфер, в которых мы можем сотрудничать. Возможно, еще машиностроение и другие. Нам тут нужна помощь Беларуси".

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Бернардино Вега, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Индонезии по международным связям:

"Продовольственная безопасность - это большая проблема для Индонезии. Я думаю именно в этом вопросе такие страны, как Беларусь, обладающие технологиями, сельскохозяйственной техникой, могут помочь".

Индонезии, по его словам, необходимо решать проблему продовольственной безопасности, и для этого нужно разработать более надежную сельскохозяйственную систему, увеличить потенциал сельскохозяйственной отрасли, а также механизировать и модернизировать технику.

Важно работать и сотрудничать с другими странами, чтобы обеспечить удовлетворение этих потребностей, считает Бернардино Вега.

"У Беларуси есть технологии и многолетний опыт в развитии очень динамичной сельскохозяйственной системы. Мы можем сотрудничать, можем использовать некоторое ваше оборудование, изучать, как вы ведете свое сельское хозяйство", - отметил Бернардино Вега. Он также предлагает попробовать создать модель сотрудничества, выгодную обеим странам.

Винарди Ханафи Луки, заместитель генерального директора по американским и европейским делам МИД Индонезии:

"Я был в Минске, и я видел много зубров, я был на промышленном предприятии БелАЗ, я управлял большим трактором с огромными шинами. Я увидел Беларусь как продвинутую страну, особенно в области технологий. Мы надеемся, что БелАЗ будет иметь совместное производство в Индонезии".

По его словам, Индонезия может быть хабом или воротами на рынок Юго-Восточной Азии. Винарди Ханафи Луки видит большой потенциал в такого рода сотрудничестве. "Например, одна из специализаций БелАЗ - это массивные шины, а мы являемся крупнейшим экспортером резины, так что мы можем дополнять друг друга. Мы можем иметь такой вид совместного производства и будем взаимовыгодны друг для друга", - считает он.