Как принять участие в проекте "Живая память благодарных поколений", рассказал Талай

В преддверии Дня защитников Отечества в Минске прошла встреча Алексея Талая с учащимися СШ № 110.

Центральными темами обсуждения стали патриотизм и мужество. Алексей поделился с ребятами своей историей, рассказал о важных гуманитарных миссиях, которые выполняет его фонд, и ответил на все вопросы школьников.

Также участники встречи могли внести свой вклад в создание народного памятника "Живая память благодарных поколений". Все монеты будут направлены на постройку бронзового монумента на Поклонной горе в Москве уже в 2025 году.

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда рассказал, как принять участие в проекте "Живая память благодарных поколений": "Монетка времен Советского Союза. Каждый может ее найти где-то на полках, где-то в ящиках стола, в коллекциях и принести одну от своей семьи, либо одну от каждого ее члена. И поучаствовать в этом общенациональном, уже международном проекте, проекте союзного масштаба. Ведь сегодня по всей Российской Федерации установлены колбы".