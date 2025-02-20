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Как принять участие в проекте "Живая память благодарных поколений", рассказал Талай
В преддверии Дня защитников Отечества в Минске прошла встреча Алексея Талая с учащимися СШ № 110.
Центральными темами обсуждения стали патриотизм и мужество. Алексей поделился с ребятами своей историей, рассказал о важных гуманитарных миссиях, которые выполняет его фонд, и ответил на все вопросы школьников.
Также участники встречи могли внести свой вклад в создание народного памятника "Живая память благодарных поколений". Все монеты будут направлены на постройку бронзового монумента на Поклонной горе в Москве уже в 2025 году.
Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда рассказал, как принять участие в проекте "Живая память благодарных поколений": "Монетка времен Советского Союза. Каждый может ее найти где-то на полках, где-то в ящиках стола, в коллекциях и принести одну от своей семьи, либо одну от каждого ее члена. И поучаствовать в этом общенациональном, уже международном проекте, проекте союзного масштаба. Ведь сегодня по всей Российской Федерации установлены колбы".
Фонд Талая расширяет свою деятельность. Помимо установки памятников, фонд строит реабилитационный центр для детей, пострадавших от минно-взрывных травм, где будут оказывать помощь нашим юным соотечественникам, пережившим ампутацию. Сам центр разместится в живописном месте - усадьбе великих князей дома Романовых под Борисовом, переданной фонду в дар.