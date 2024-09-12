Как родилась идея, кто участники и что будет в программе "Марафона единства"

Старт акции был анонсирован лично Президентом 17 сентября в "Минск-Арене". Тогда Александр Лукашенко подчеркнул - это будет марафон триединства традиций - национальной культуры, которую мы бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, и красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием.

Как родилась идея, что будет в программе, какой маршрут и кто участники, рассказали на большой пресс-конференции.

Предстоящая республиканская общественно-культурная акция "Марафон единства" - это кульминация большой творческой работы, которая с начала года охватила всю страну.

Есть у нее и конкретное имя "Беларусь - моя песня". Это была инициатива главы государства - предоставить одну из лучших площадок для выступления региональных коллективов.

Дворец Республики показал, какими талантами богата белорусская земля.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

"Красота, самобытность каждого региона, каждой небольшой деревеньки. Ведь принимали участие коллективы не только знаменитые и именитые, а именно те, кто себя зарекомендовал на протяжении всего периода времени".

И что особенно удалось проследить - это самобытность каждого региона, она красной нитью прослеживалась в номерах. Президент тоже смотрел эти концерты, которые транслировались по телеканалу "Беларусь 3".

Тогда и появилась идея собрать лучшее в один творческий проект и подарить его белорусам.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"День народного единства - ранее в концертах, мероприятиях к этой дате мы больше делали акцент на наш исторический путь к единству. В этом году мы все видели - этот концерт отличался: мы показали наше единство творческое, наше единство духовное. Номера были очень разными, но сотканы в одно единое полотно. И мы до сих пор получаем отзывы, отголоски. Концерт очень приятный, понравился зрителю. Логичное и естественное продолжение. У главы государства огромное желание, и у всех нас, у организаторов, чтобы этот концерт, где-то в трансформированном, адаптированном виде, увидела вся страна".

Встречи и концерты в регионах станут своего рода продолжением патриотического форума, который состоялся в столице в День народного единства. Мероприятия в той или иной степени охватят всю Беларусь.

Факт Первопроходец - Молодечно. Этот город принимает "Марафон единства" 11 и 12 октября.

Пока в планах посетить 13 городов, вопрос финальной точки марафона как временной, так и географической, остается открытым. Марафон живой и будет реагировать на запрос белорусов.

На одной площадке выступят профессиональные и самодеятельные коллективы разных возрастов из всех уголков Беларуси. Часть номеров подготовлена и участниками регионов специально для "Марафона единства".

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции "Марафон единства":

"Диалоговые площадки у нас называются "Знаковые встречи", и это действительно будут знаковые встречи со знаковыми людьми в нестандартных, неформальных условиях. Я думаю, что многие будут удивлены выбором площадок для таких встреч. Но это такой наш маленький пока секрет".

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"На самом деле, это творческий фестиваль, творческое мероприятие. Импровизаций очень много. В этом отличительная черта фестиваля. Есть график, есть режиссерский сценарий, но очень много импровизации. Потому что наша задача за эти два дня, если вы обратились, это пятница и суббота в основном, вовлечь весь город в "Марафон единства", чтобы эти два дня данный город, данный регион жил фестивалем, нашей акцией".

"Марафон" обещает быть насыщенным самыми разнообразными по формату мероприятиями. Это сочетание музыкальных, элементов театрализации и лекторских - для донесения информации. Во время общественно-культурной акции выступят известные и авторитетные на национальном и региональном уровнях лекторы.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Беларусь - страна возможностей. Беларусь - страна, где каждый человек, начиная с самого юного возраста, может реализовать себя. И мы хотим показать это через конкретные истории людей, через истории успеха, через истории наших белорусов".

Масштабный размах с прицелом на максимально широкую возрастную аудиторию. Например, среди учащихся начальных классов запустят конкурс рисунков "Мы вместе", выберут лучшее сочинение на тему "Что такое единство". Планируется и серия мероприятий в ссузах "НЕ скучная НЕ лекция". А еще организаторы обещают самые "Знаковые встречи".

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси:

"Марафон объединяет усилия всех для того, чтобы сказать всему миру и самим себе, что мы едины в ответе за своих детей, за свою страну, за свою семью".