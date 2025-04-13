Как сохранить небо мирным. Алгоритмы защиты Беларуси узнаем в рубрике "Диспозиция"

Белорусские стражи неба сегодня отмечают профессиональный праздник. С Днем войск противовоздушной обороны военнослужащих и ветеранов поздравил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь - это надежный щит Отечества Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником - Днем войск противовоздушной обороны 8 часов назад

Сегодня защита воздушного пространства - больше, чем стратегическая задача. Дырявое небо - это приглашение, которым непрошеные гости обязательно воспользуются. При этом инструменты нападения плодятся с экстремальной скоростью. Буквально у нас под боком применяются HIMARS, ATACMS, Storm Shadow, F-16 и невероятно длинная линейка беспилотников.