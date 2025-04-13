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Как сохранить небо мирным. Алгоритмы защиты Беларуси узнаем в рубрике "Диспозиция"
Белорусские стражи неба сегодня отмечают профессиональный праздник. С Днем войск противовоздушной обороны военнослужащих и ветеранов поздравил Александр Лукашенко.
Лукашенко: Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь - это надежный щит Отечества
Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником - Днем войск противовоздушной обороны
Сегодня защита воздушного пространства - больше, чем стратегическая задача. Дырявое небо - это приглашение, которым непрошеные гости обязательно воспользуются. При этом инструменты нападения плодятся с экстремальной скоростью. Буквально у нас под боком применяются HIMARS, ATACMS, Storm Shadow, F-16 и невероятно длинная линейка беспилотников.
Отечественные специалисты ПВО внимательно изучают особенности противостояния в воздухе и вырабатывают собственные алгоритмы защиты страны. Но стоит сразу признать - вопросов в этой области всегда больше, чем ответов. Как сохранить небо мирным - подробности в видео.