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В современном и быстроразвивающемся мире важное место в любой отрасли занимает цифровизация. Как современные технологии влияют на белорусское книгоиздание, рассказал председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич в "Актуальном интервью".

"Я безусловно интересуюсь, какими современными технологиями можно обеспечить отечественное книгоиздание, - отметил председатель Союза писателей Беларуси. - Как руководитель издательства "Беларусь" я заинтересован в его развитии, чтобы художественная, художественно-публицистическая, патриотическая, краеведческая литература доходила до читателя. А это значит, что нужно использовать новые технологии".

"Приходя к любой читательской аудитории, в библиотеке, в образовательном учреждении, я сначала спрашиваю, кто читает бумажную книгу, а кто электронную. Это становится основой для сочетания разных систем координат", - заметил он.