Как стать делегатом ВНС - комментарий депутата

Очередное заседание Всебелорусского народного собрания планируется провести в апреле. Об этом Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко заявил на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания.

Ирина Довгало, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" рассказала, как стать делегатом ВНС, не работая в этой сфере.

"Если даже вы не работаете в органах исполнительной власти, законодательной и так далее, то самый оптимальный вариант - это стать субъектом гражданского общества", - отметила Ирина Довгало.

Напомним, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 февраля 2023 г. "Об основах гражданского общества" Министерством юстиции к субъектам гражданского общества, имеющим право на взаимодействие с государственными органами (организациями) в особых формах, отнесены Республиканское общественное объединение "Белая Русь", Белорусское общественное объединение ветеранов, Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи", Общественное объединение "Белорусский союз женщин" и Федерация профсоюзов Беларуси.

"Проявите хотя бы в одном из них себя, чтобы вы стали заметными, активными, чтобы вам верили и вам доверяли. И у вас все карты в руках. И становитесь делегатом Всебелорусского народного собрания", - эксперт уверена, это великолепный старт политической карьеры.