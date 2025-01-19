Как в Беларуси технически эволюционировал ЗРК "Бук"

Вопрос обеспечения вооружением в Беларуси остается на неизменном контроле Президента Александра Лукашенко. Посыл главы государства такой: оснащать нашу армию современным, высокоточным и эффективным оружием.

Техника должна обеспечивать подразделениям Вооруженных Сил защищенность, высокую мобильность, управляемость, возможность вести разведку и наносить точные огневые удары на большие расстояния.

И у Беларуси появилось "собственное страшное оружие против летательных аппаратов". Об этом Президент Беларуси сказал в 2023 году после первых успешных испытаний собственной ракеты для комплекса "Бук".

В проекте "Арсенал Родины" рассказали о технической эволюции зенитно-ракетного комплекса.

Войска противовоздушной обороны - целый пласт в системе вооруженных сил Беларуси. За долгие годы формирования белорусская ПВО средней дальности прошла сложный путь от советского "Бука" до создания собственных ракет. Целью отечественных оружейников было не только сделать ЗРК полностью белорусским, но и создать для него боеприпас, не уступающий в тактико-технических характеристиках мировым аналогам.

И задача была выполнена. Вооруженные силы получили новый зенитно-ракетный комплекс, а оружейники открыли для себя новую сферу - ракетостроение.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук" в полном составе был принят на вооружение в 1979 году. И почти сразу же начались работы по дальнейшей модернизации ЗРК. После этого появился "Бук М1".

Анализ результатов испытаний показал, что по сравнению с базовым вариантом зона поражения была значительно увеличена. Комплекс без труда мог поражать, например, крылатые ракеты воздушного пуска ALCM и вертолеты "Хью Кобра".

Все средства ЗРК "Бук М1" имели полную взаимозаменяемость с элементами комплекса базовых модификаций. Для того времени это был настоящий прорыв.

Современное перерождение "Бука" происходит в 2005 году. Появляется "Бук МБ". А спустя еще 14 лет белорусские оружейники провели глубокую модернизацию комплекса, и тогда он становится "Бук МБ-3К". Впервые техника была продемонстрирована в Минске в мае 2019 года на выставке MILEX.

Сейчас серийное производство ЗРК полностью локализовано на предприятиях отечественной военной промышленности. Поэтому новый "Бук" стал полностью белорусской системой. А позже комплекс получил и ракету с маркировкой "by".

Ракетостроение стало для отечественных оружейников новым испытанием, но и с ним они справились на отлично. Зенитно-управляемая ракета для комплекса БУК была изготовлена специалистами опытно-конструкторского бюро ТСП.

В марте 2023 года прошли успешные испытания новой ракеты 9М318. Ее применение позволило существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ-2" до 70 км. А парк поражаемых воздушных целей расширился от летательных аппаратов типа "Стелс" - это так называемые "невидимки" с малоэффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет.