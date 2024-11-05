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Как в Союзном государстве исправляют врожденные деформации позвоночника в первые годы жизни ребенка
Благодаря союзной программе в области детской ортопедии и травматологии была разработана диагностическая платформа для детей с врожденными деформациями позвоночника. Об этом рассказал директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, профессор, доктор медицинских наук Сергей Виссарионов в "Актуальном интервью".
По его словам, такая платформа очень важна, значима и не имеет никаких аналогов. У ребенка с врожденной деформацией позвоночника на первом году жизни, используя молекулярно-генетические и биохимические маркеры, могут выявить с достоверностью более 75 %, будет ли эта деформация прогрессировать в процессе его роста и развития, либо она будет оставаться стабильной на протяжении всего периода жизни. Также этот ребенок на первых годах жизни может быть прооперирован при необходимости.
Сергей Виссарионов:
"В рамках союзной программы мы разработали новые хирургические методы для коррекции врожденных деформаций позвоночника именно у детей раннего возраста. А также разработали отечественные металлоконструкции, применимые к этим хирургическим технологиям. За одну операцию мы можем полностью исправить врожденное искривление позвоночника и создать благоприятные условия для дальнейшего развития позвоночного столба в процессе роста ребенка".
Кроме того, огромное внимание специалисты уделили и детям с тяжелыми переломами позвоночника в сочетании с повреждением спинного мозга. И в Российской Федерации, и в Республике Беларусь действует единая система помощи данной категории пациентов.
"Как только такой ребенок появляется в любом региональном медицинском учреждении, информация об этом пациенте сразу попадает в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера (в РФ - прим. ред.) или в РНПЦ травматологии и ортопедии (в Беларуси - прим. ред.)", - обозначил профессор.
Если пациент нуждается в высокотехнологичном хирургическом лечении, он сразу же переводится в вышеназванные учреждения. "Там же собирается бригада специалистов, этот ребенок дообследуется, и ему сразу же выполняется хирургическое вмешательство", - рассказал Сергей Виссарионов.
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