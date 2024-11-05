Как в Союзном государстве исправляют врожденные деформации позвоночника в первые годы жизни ребенка

Благодаря союзной программе в области детской ортопедии и травматологии была разработана диагностическая платформа для детей с врожденными деформациями позвоночника. Об этом рассказал директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, профессор, доктор медицинских наук Сергей Виссарионов в "Актуальном интервью".

По его словам, такая платформа очень важна, значима и не имеет никаких аналогов. У ребенка с врожденной деформацией позвоночника на первом году жизни, используя молекулярно-генетические и биохимические маркеры, могут выявить с достоверностью более 75 %, будет ли эта деформация прогрессировать в процессе его роста и развития, либо она будет оставаться стабильной на протяжении всего периода жизни. Также этот ребенок на первых годах жизни может быть прооперирован при необходимости.

Сергей Виссарионов:

"В рамках союзной программы мы разработали новые хирургические методы для коррекции врожденных деформаций позвоночника именно у детей раннего возраста. А также разработали отечественные металлоконструкции, применимые к этим хирургическим технологиям. За одну операцию мы можем полностью исправить врожденное искривление позвоночника и создать благоприятные условия для дальнейшего развития позвоночного столба в процессе роста ребенка".

Кроме того, огромное внимание специалисты уделили и детям с тяжелыми переломами позвоночника в сочетании с повреждением спинного мозга. И в Российской Федерации, и в Республике Беларусь действует единая система помощи данной категории пациентов.

"Как только такой ребенок появляется в любом региональном медицинском учреждении, информация об этом пациенте сразу попадает в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера (в РФ - прим. ред.) или в РНПЦ травматологии и ортопедии (в Беларуси - прим. ред.)", - обозначил профессор.