Выборы в Беларуси, безусловно, разочаровали оппонентов. Однако Минск не оставят в покое - слишком уж он раздражает Запад миролюбием. Да и вообще никому не угрожает, а это неприемлемо для Вашингтона и Брюсселя, которые неустанно создают из белорусов образ коварного врага, готового ринуться на демократические устои.

Как остаться на своей твердой дороге в спокойное будущее, рассказали в проекте "Диспозиция".

После позитивных эмоций касательно белорусских выборов одолевают, знаете, разные мысли. А разве не вознеслись мы уж слишком, не возвысились беспримерно со своей ровной и безопасной электоральной кампанией в беспокойном регионе? Это вообще нонсенс по меркам современного западного мира.

Как теперь в колыбелях демократии перенесут, что в центре Европы посмели без смачных скандалов да протестов главу государства избрать? Вот если бы парочку беспорядков, угроз от оппозиции, поджоги автомобилей - то оно как-то на Западе радостно восприняли бы, привычное для них теперь дело. Подняли бы мы настроение и некоторым соседям.

А сейчас что получается? Где центр цивилизации, куда сместился? А ведь и самое страшное для либеральных светочей происходит - уже обычные граждане в Европе недоумевают и спрашивают своих политиков: разве способны агрессивные варвары безо всяких протестов и насилия выбрать лидера? Да еще лидера, словом и делом отстаивающего мир и почти единственного отстоявшего вопреки всем тенденциям.

Наша оппозиция умудрилась за рубежом соотечественников в войну втянуть, а Минск до сих пор не желает оправдывать западный ярлык агрессора. Кто вообще кому пример подает? А тот, кто 80 лет назад подал, тот и продолжает.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"2025 год - год 80-летия Великой Победы. Как достойные наследники советского народа-победителя, мы сделаем все, чтобы в Беларуси был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно. Сейчас идет жесткий и, увы, кровавый передел миропорядка, установленного в 1945 году, когда Беларусь в числе других основателей утвердила устав Организации Объединенных Наций. Рушится однополярность последних десятилетий, возникают новые союзы и центры силы".

"Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность, но по-прежнему остается островком мира, добрососедства и здравого смысла", - отметил белорусский лидер.

Электоральный результат в Беларуси - это не только сугубо политический итог, но и военный. Люди на выборах пришли за миром, за его сохранением. Потому и явка такая, которая сама по себе говорит об изменениях в настроении ранее сомневавшихся людей.

И Главнокомандующий Вооруженными Силами, и вся армия нацелены именно на предотвращение войны. Этой цели подчинена логика перевооружения, изменения стратегии, тактики, методик подготовки в войсках. Но главное в вопросах безопасности лежит в плоскости единства. На народ, который весь готов встать на защиту, не рискнут пойти с мечом.