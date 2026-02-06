Как живет белорусская магистраль в условиях перепадов температур и снегопадов

На смену сильным морозам пришел снег. С трудностями сталкиваются не только на трассах, но и на железной дороге.

В Беларуси 6 февраля ночью мороз был меньше. На севере страны -10, в южной части -3 и в Минске -7. Однако это не все погодные испытания. После сильных морозов в Беларусь пришли снегопады. В дежурном режиме находятся коммунальщики, энергетики и волонтеры. Также в штатном режиме в таких погодных условиях работает и Белорусская железная дорога.



Усилия работников белорусской магистрали сконцентрированы на приоритетных задачах: обеспечение бесперебойного движения поездов, поддержание работоспособности инфраструктуры, а также создание безопасных условий для пассажиров на станциях и пешеходных переходах. Только в период с 8 января по 2 февраля в борьбе с последствиями неблагоприятных погодных условий приняли участие более 21 тыс. работников железной дороги.

Андрей Койданик, замначальника Минской дистанции пути

Андрей Койданик, замначальника Минской дистанции пути: "По работе техники стараемся в первую очередь защищать главные прямоотправочные пути в районе остановочных пунктов станций, стрелочные горловины. Далее уже переходим на станционные, приемоотправочные. Работаем в круглосуточном режиме. Снег выгружаем в специально привезенные для этого места".

Также регулярно проводится технический осмотр подвижного состава перед выходом в рейс, в том числе на готовность работы при низких температурах.

Александр Николюк, первый замначальника станции Минск-Пассажирский, начальник вокзала

Александр Николюк, первый замначальника станции Минск-Пассажирский, начальник вокзала: "Снег встретили, конечно же. Усиленным контингентом на помощь нам пришли работники отделения дороги, управления дороги. Одним словом, все, кто на Белорусской железной дороге мог держать лопату в руках, в эти тяжелые дни оказывали в том числе и нам помощь и поддержку".