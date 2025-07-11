Какая погода ждет белорусов в выходные дни, рассказали в Белгидромете

В Беларуси 12 июля прогнозируется комфортная летняя погода, преимущественно без дождей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы возможны лишь местами по западу и в крайних северо-восточных районах. Ночью и утром в отдельных районах может быть слабый туман. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.