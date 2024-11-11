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Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
В 2025 году председательство в ЕАЭС переходит к Республике Беларусь. С какими инициативами оно будет осуществляться? Какие направления для страны являются приоритетными? На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
Председательствовать в ЕАЭС Беларуси приходится не впервые. Несмотря на это, миссия все равно является ответственной и почетной. Союз находится на очень важном этапе развития с учетом мировой, экономической и политической обстановки. "Может быть, не все члены ЕАЭС находятся под давлением Запада, но Российская Федерация, Республика Беларусь по-прежнему испытывают это несправедливое и незаконное ограничение", - считает Сергей Рачков.
Поэтому сейчас очень важно продолжать динамичное развитие экономического союза, сделав акцент на продвижение ряда инициатив и национальных интересов Беларуси. "Прежде всего для государства приоритетом является продвижение своего экспорта товаров и услуг на рынки. Немалую роль играет и укрепление зон свободной торговли, беспрепятственное перемещение товаров и услуг", - отметил депутат.
Государственный деятель предположил, что с учетом прихода к власти в США Дональда Трампа, который любит заниматься геополитикой и геоэкономикой, Беларусь может столкнуться с рядом вызовов, к которым надо быть готовыми. "Сейчас речь идет больше о действиях Трампа в отношении Европейского Союза. Но у нас открытые экономики, поэтому это может затронуть и интересы как Беларуси, России, так и в целом участников ЕАЭС", - заявил Сергей Рачков.
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