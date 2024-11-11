Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков

В 2025 году председательство в ЕАЭС переходит к Республике Беларусь. С какими инициативами оно будет осуществляться? Какие направления для страны являются приоритетными? На эти вопросы ответил в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

Председательствовать в ЕАЭС Беларуси приходится не впервые. Несмотря на это, миссия все равно является ответственной и почетной. Союз находится на очень важном этапе развития с учетом мировой, экономической и политической обстановки. "Может быть, не все члены ЕАЭС находятся под давлением Запада, но Российская Федерация, Республика Беларусь по-прежнему испытывают это несправедливое и незаконное ограничение", - считает Сергей Рачков.

Поэтому сейчас очень важно продолжать динамичное развитие экономического союза, сделав акцент на продвижение ряда инициатив и национальных интересов Беларуси. "Прежде всего для государства приоритетом является продвижение своего экспорта товаров и услуг на рынки. Немалую роль играет и укрепление зон свободной торговли, беспрепятственное перемещение товаров и услуг", - отметил депутат.