Какие условия созданы на участках для людей с ограниченными возможностями

Здесь обучаются 1100 ребят, из них 89 с нарушениями зрения и слуха. Немало и тех, кто будет голосовать впервые. Для них это серьезный экзамен на зрелость. Важно, чтобы принятое решение о поддержке кандидата было осознанным и обдуманным.