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Какие условия созданы на участках для людей с ограниченными возможностями

Предвыборные программы кандидатов, уникальные дореволюционные документы и избирательные традиции на землях Беларуси представили учащимся Минского колледжа цифровых технологий.

Здесь обучаются 1100 ребят, из них 89 с нарушениями зрения и слуха. Немало и тех, кто будет голосовать впервые. Для них это серьезный экзамен на зрелость. Важно, чтобы принятое решение о поддержке кандидата было осознанным и обдуманным.

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На участках созданы все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями - наличие элементов безбарьерной среды, предусмотрены лупы и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. На местах задействованы около 10 тыс. волонтеров. Также есть возможность проголосовать и на дому.

выборы 2025