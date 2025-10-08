3.69 BYN
Студенты и преподаватели столичных вузов посадили новый лес в Дзержинском районе
Автор:Редакция news.by
В Дзержинском районе трудовой десант Белорусского профсоюза работников образования и науки обновил почти 4 гектара леса. Новые деревья (а это порядка 16 тысяч саженцев) высадили на месте поврежденных после стихии.
Зеленая инициатива объединила более 70 человек: это студенты, преподаватели столичных вузов и активисты отраслевого профсоюза. Озеленение прошло на территории Негорельского учебно-опытного лесхоза филиала Белорусского государственного технологического университета.
Акция - пример заботы об окружающей среде и важный вклад в экологическое будущее нашей страны.