У ЕС нет денег на увеличение военного потенциала - уверен эксперт Яков Кедми

"Можно увеличить военную промышленность даже в 10 раз. Но у военной промышленности есть одна очень важная деталь. А кто будет платить за ее производство? Как говорилось в старом одесском анекдоте, а деньги у них есть? А деньги у них есть, чтобы оплачивать все эти заказы военные? Это не просто построить завод. А кто будет платить? Ведь Соединенные Штаты Америки сейчас соскочили с этого, они сделали все наоборот. Они сказали, а теперь вы будете платить за все, что вы поставляете. Не просто платить нам, а с надбавкой 10 % в пользу американского государства, кроме всего. Так как же они думают (если они думают), увеличить военный промышленный комплекс? Это можно. Но денег-то у них нет. И будет все меньше".