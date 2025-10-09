3.69 BYN
Сенат США в шестой раз не смог утвердить законопроект о финансировании федерального правительства
В США продолжается шатдаун. Сенат в шестой раз подряд провалил голосование по законопроектам, направленным на восстановление финансирования федерального правительства, по крайней мере, частичного. Инициатива не набрала необходимых 60 голосов. Последствия уже ощутимы: массовые увольнения и лишение зарплат.
Налоговая служба отправила в вынужденный отпуск почти половину сотрудников. Ранее уже сообщалось о массовых увольнениях и перебоях с выплатами в других ведомствах.
Проблемы коснулись и авиации. Министр транспорта заявил о задержках рейсов, половина из которых вызвана нехваткой авиадиспетчеров. При этом, как пишет газета Le Monde, компании пытаются оправдать сокращение найма и увольнения, ссылаясь на внедрение технологий искусственного интеллекта.