Сенат США в шестой раз не смог утвердить законопроект о финансировании федерального правительства

В США продолжается шатдаун. Сенат в шестой раз подряд провалил голосование по законопроектам, направленным на восстановление финансирования федерального правительства, по крайней мере, частичного. Инициатива не набрала необходимых 60 голосов. Последствия уже ощутимы: массовые увольнения и лишение зарплат.

Налоговая служба отправила в вынужденный отпуск почти половину сотрудников. Ранее уже сообщалось о массовых увольнениях и перебоях с выплатами в других ведомствах.

Проблемы коснулись и авиации. Министр транспорта заявил о задержках рейсов, половина из которых вызвана нехваткой авиадиспетчеров. При этом, как пишет газета Le Monde, компании пытаются оправдать сокращение найма и увольнения, ссылаясь на внедрение технологий искусственного интеллекта.

В миреСША

финансызаконопроекты