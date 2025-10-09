Сенат США в шестой раз не смог утвердить законопроект о финансировании федерального правительства

В США продолжается шатдаун. Сенат в шестой раз подряд провалил голосование по законопроектам, направленным на восстановление финансирования федерального правительства, по крайней мере, частичного. Инициатива не набрала необходимых 60 голосов. Последствия уже ощутимы: массовые увольнения и лишение зарплат.

Налоговая служба отправила в вынужденный отпуск почти половину сотрудников. Ранее уже сообщалось о массовых увольнениях и перебоях с выплатами в других ведомствах.