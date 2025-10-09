Лукашенко поздравил Ираклия Кобахидзе с успешными выборами в органы местного самоуправления

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Уверенная победа кандидатов "Грузинской мечты" является подтверждением их соответствия высоким стандартам ответственности, надежности и профессионализма, а также свидетельствует о широкой поддержке взятого Вами курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул твердое стремление Беларуси углублять отношения дружбы и сотрудничества с Грузией. "Полагаю, что народные избранники внесут весомый вклад в расширение белорусско-грузинских межрегиональных связей, будут способствовать реализации новых торгово-экономических и гуманитарных проектов", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Ираклию Кобахидзе отличного здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.