В Азербайджане около двух часов назад завершилось главное спортивное событие года. ІІІ Игры стран СНГ продемонстрировали всему спортивному миру, каким на самом деле должен быть спорт, не погрязший в политических разночтениях.

Белорусская команда финишировала в топ-3 лучших команд форума. Ребята и девчата завоевали 122 медали, из них 32 - высшего достоинства. Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил спортсменов и тренеров с успешным выступлением на мультиспортивном форуме. Он отметил, что белорусские атлеты подтвердили статус одной из сильнейших команд Содружества Независимых Государств.

Гулять здесь страна будет до утра, поскольку завершился фестиваль, который называют главным спортивным событием года. Это совершенно справедливо, поскольку здесь собрана разная палитра стран, в числе которых была Республика Беларусь. Белорусские атлеты не раз давали повод гордиться их достижениями, в итоге Беларусь вошла в тройку лидеров. Это подтвердили кадры прошедшей церемонии закрытия.

Кавказские страны славятся своими яркими танцами, 8 октября это было особенно заметно.

Чтобы все соревнования могли увидеть зрители, над трансляцией работала большая съемочная группа. Команда Белтелерадиокомпании очень старалась для зрителей все эти 2 недели, чтобы они узнали все о III Играх стран СНГ в Азербайджане.