Журналист Аббас Джума: План Трампа по cектору Газа крайне сырой, непроработанный

"Надо сказать, что план Дональда Трампа по сектору Газа крайне сырой, непроработанный. И с самого начала было очевидно, что он столкнется с целым рядом препятствий, которые не факт, что возможно будет преодолеть. Несмотря на это, в Москве план поддержали, причем на высшем уровне, о чем сказал Владимир Владимирович Путин во время своего очередного валдайского выступления. И это, в принципе, объяснимо. С нашей точки зрения, лучше худой мир, чем добрая война. Лучше что-то, чем ничего. Россия всегда стояла на примирительной позиции, - прокомментировал Аббас Джума. - Россия всегда выступала за два государства. В общем-то, этот план к двум государствам не ведет. В любом случае, это хоть что-то, действительно. Трамп что-то предложил более того. Что этому предшествовало? Этому предшествовал удар Израиля по Дохе, что привело Трампа в ярость. Хоть он этого и не показал, но беседа с Нетаньяху, видимо, была проведена. Нетаньяху был вынужден извиниться перед катарским руководством. По всей видимости, дело сдвинулось с мертвой точки в контексте мирных переговоров с ХАМАС только после того, как Америка серьезно надавила на Израиль".