В Эстонию прибыли итальянские истребители для патрулирования воздушного пространства
Автор:Редакция news.by
НАТО вновь наращивает военное присутствие на восточном фланге. Под предлогом "защиты рубежей" Дания и Норвегия перебрасывают F-35 в Польшу, а в Эстонию прибыли итальянские истребители. Они будут патрулировать воздушное пространство у границ с Россией.
Ранее в самой Италии отмечалась приверженность отказу от участия в миссии НАТО на востоке Европы, однако теперь Рим демонстрирует обратную риторику.
Напомним, в Литве стартовали сразу два военных учения. Отработка боевых действий проходит как в полевых условиях, так и в городской застройке с гражданским населением.