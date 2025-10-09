НАТО вновь наращивает военное присутствие на восточном фланге. Под предлогом "защиты рубежей" Дания и Норвегия перебрасывают F-35 в Польшу, а в Эстонию прибыли итальянские истребители. Они будут патрулировать воздушное пространство у границ с Россией.

Ранее в самой Италии отмечалась приверженность отказу от участия в миссии НАТО на востоке Европы, однако теперь Рим демонстрирует обратную риторику.