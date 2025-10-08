Учения "Запад-2025", европейские страхи и лжеанализ западных экспертов - в проекте "По форме"

К радости или несчастью Запада, никакой эскалации с нашей стороны во время учений "Запад-2025" не произошло, а вот с их - ситуация по-прежнему напряженная.

О лжеанализе западных экспертов и ситуации на границе расскажем в новом выпуске "По форме".

Заголовки мировой прессы:

Журнал Forbes: "Каждые учения "Запад" вызывают громкие дискуссии о возможных угрозах, но эти угрозы еще никогда не материализовались".

Французское радио RFI: "Военные учения России и Беларуси разжигают европейские страхи из-за конфликта на Украине. Европейские чиновники опасаются возможных просчетов в условиях напряженной ситуации в регионе".

Испанская газета La Vanguardia: "Маневры заставили Польшу усилить бдительность, закрыть границу с Беларусью и ограничить полеты в восточных регионах, подчеркивая обеспокоенность Варшавы".

Агентство Bloomberg: "Российские учения подкрепляют беспокойство НАТО". Запад намерен продемонстрировать свои возможности в ответ на предполагаемые "агрессивные действия Москвы".

Британская Daily Mail: "Запад в этом же месяце проведет собственные учения, которые могут быть восприняты как ответ на "Запад-2025".

Заголовков, слов, заявлений было достаточно как до начала учений, так и после. Проанализировав западную прессу, мы пришли к двум выводам. Одни журналисты нагнетают, по-прежнему, транслируя угрозу европейцам со стороны Союзного государства, другие успокаивают: "Все нормально, военных у них было немного, маневры они проводят постоянно, так что, господа европейцы, не беспокойтесь".

Нет единого объективного мнения. Нет реальной оценки учениям, по крайней мере, объявленной из авторитетных уст. При этом мы уверены, что каждый кадр маневров был изучен досконально европейскими коллегами в погонах.

Если бы можно было присвоить титул "паникер года", то награду, несомненно, между собой разделили бы Польша, Латвия и Литва. Наблюдать за их новостной повесткой было весьма увлекательно. До начала белорусско-российских маневров ежедневная мысль в их СМИ: "Союзное государство планирует нападение на одну из стран НАТО", причем, на какую конкретно, не называлось. Под этим соусом к нашим границам планомерно стягивалось вооружение, военная техника, увеличивалась численность личного состава. Оценить белорусско-российскую угрозу прилетела даже Урсула фон дер Ляйен. Ничего конкретного она не сказала, но зато пообещала выделить деньги для защиты от агрессии с Востока.

Весьма занимательный момент по поводу математических навыков западных разведчиков. Например, литовские спецслужбы заявили, что в учениях приняло участие свыше 30 тыс. военных. Тем временем западные новостные порталы заявили, что численность личного состава на учениях "Запад-2025" гораздо ниже, чем в предыдущих маневрах союзников. В общем, в этом вопросе Европа также не пришла к консенсусу.

Накануне открытия учений "Запад" у Польши и стран Балтии развивается настоящая паранойя. Они закрывают воздушное пространство у границ с Беларусью и погранпереходы, демонстративно перекрывая дороги колючей проволокой. В Польшу перебрасываются французские истребители, способные нести ядерное оружие. В это же время интернет наполняется кадрами, как колонны военной техники движутся к нашим рубежам. При этом на территории указанных стран в это же время одно за другим проходят учения, общая численность которых достигает сорок 40 тыс. человек.

У нас, уверены, и у вас, уважаемые зрители, возникает логический вопрос: кто реальная угроза национальной безопасности? К сожалению, точный посыл действий (или простыми словами, что в голове у соседей) мы не знаем. Была ли это демонстрация силы, или у них действительно такой огромный страх, что мы нападем на страны НАТО? Или же европейцы так сильно испугались фразы про отработку применения ядерного оружия и "Орешника"? А может, это вовсе политическая игра, в которой конечная цель вовсе не мы. Информация "на подумать".