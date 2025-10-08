3.69 BYN
Политолог Андрей Манойло: Макрон будет продолжать держаться за власть
Автор:Редакция news.by
Эммануэль Макрон, несмотря на низкий рейтинг, не спешит в отставку, а смена кабинета происходит регулярно. Во Франции происходит затяжной политический кризис.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Сейчас во Франции действительно кризис, у Макрона предельно низкая популярность, рейтинг. Это позор для французского президента, потому что с такими цифрами поддержки со стороны населения он должен был, если бы был честным человеком, сразу же уйти в отставку. Но Макрон держится за власть четырьмя своими конечностями и будет продолжать держаться. Ну а кабинет у Макрона вместе с главой меняется вообще как перчатки. Они в какие-то мизерные сроки работают, после этого полностью теряют доверие и поддержку".