Политолог Андрей Манойло: Макрон будет продолжать держаться за власть

"Сейчас во Франции действительно кризис, у Макрона предельно низкая популярность, рейтинг. Это позор для французского президента, потому что с такими цифрами поддержки со стороны населения он должен был, если бы был честным человеком, сразу же уйти в отставку. Но Макрон держится за власть четырьмя своими конечностями и будет продолжать держаться. Ну а кабинет у Макрона вместе с главой меняется вообще как перчатки. Они в какие-то мизерные сроки работают, после этого полностью теряют доверие и поддержку".