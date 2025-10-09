Израиль продолжает наносить удары по Газе после объявления о мирных договоренностях

Напомним, сегодня ночью стороны подписали первый этап мирного плана, который предполагает освобождение всех заложников и отвод ЦАХАЛ к согласованной линии. В палестинском движении поблагодарили Египет, Катар и Турцию за посредничество и выразили признательность Трампу за усилия по завершению конфликта. Сам Трамп сказал, что все заложники будут освобождены 13 октября. В Газе тысячи людей вышли на улицы - танцуют, скандируют и празднуют конец войны.