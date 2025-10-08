Лукашенко 9-10 октября посетит с рабочим визитом Таджикистан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9-10 октября будет находиться с рабочим визитом в Таджикистане. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Душанбе 10 октября. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

На рассмотрение глав государств Содружества будет вынесено порядка двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия Организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.

В повестке дня заседания также тематика энергетической безопасности, сотрудничества в военной сфере, в области пограничной безопасности, борьбы с транснациональной преступностью.

Один из наиболее значимых для Беларуси пунктов в повестке саммита - заявление глав государств СНГ в связи с предстоящим 40-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. Будут обсуждены скоординированные действия стран Содружества при рассмотрении данной темы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отдельное внимание участники заседания уделят вопросам, касающимся текущей деятельности СНГ. По итогам мероприятия планируется принять соответствующие международные документы.