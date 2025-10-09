3.69 BYN
ООН из-за нехватки финансирования сократит миротворческие миссии на 25 %
Автор:Редакция news.by
Миротворческие миссии ООН сталкиваются с проблемами на фоне нехватки финансирования. Организация вынуждена сократить их численность на 25 %.
По оценкам, это затронет около 13-14 тысяч сотрудников по всему миру. Причина - массовые задержки и отсутствие платежей от стран-участниц, что, как подчеркнули в ООН, напрямую подрывает способность миссий выполнять свои задачи.
Неэффективными и несправедливо дорогими для США назвал Трамп миротворческие операции ООН. В проекте бюджета на 2026 год глава Белого дома предложил полностью прекратить финансирование структур всемирных организаций: от ВОЗ до ЮНЕСКО.