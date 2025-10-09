ООН из-за нехватки финансирования сократит миротворческие миссии на 25 %

Миротворческие миссии ООН сталкиваются с проблемами на фоне нехватки финансирования. Организация вынуждена сократить их численность на 25 %.

По оценкам, это затронет около 13-14 тысяч сотрудников по всему миру. Причина - массовые задержки и отсутствие платежей от стран-участниц, что, как подчеркнули в ООН, напрямую подрывает способность миссий выполнять свои задачи.