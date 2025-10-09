В Каире согласовали реализацию первого этапа плана Трампа

Израиль и ХАМАС согласовали первый этап мирного плана Трампа. Как сообщают СМИ, в ближайшие 48 часов может состояться обмен заложниками и заключенными.

Стороны продолжают обсуждение следующих шагов, но уже достигнутые договоренности в Каире стали крупнейшим сдвигом с начала конфликта. Согласно условиям, ХАМАС обязуется освободить всех удерживаемых заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии.

Генсек ООН поприветствовал достижение договоренностей и пообещал усилить гуманитарную помощь в Газе.

Как сообщается, Трамп намерен посетить Ближний Восток в рамках реализации своего мирного плана в конце этой недели.